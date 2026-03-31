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曾沛慈《浪姐7》唱不了〈夠愛〉！　謝和弦聲明：拒絕授權歌詞

記者蔡宜芳／綜合報導

女星曾沛慈近來宣布參加《乘風2026》（浪姐7），引不少粉絲期待她是否會表演《終極一家》的經典插曲〈夠愛〉。不過，作詞者謝和弦所屬的經紀公司馬槽音樂，於30日聲明「拒絕授權」。

▲▼曾沛慈《浪姐7》唱不了〈夠愛〉！謝和弦拒授權歌詞。（圖／翻攝自Instagram／tseng_pets_ohyeah）

▲曾沛慈宣布參加《浪姐7》，引許多網友關心她是否會演唱〈夠愛〉。（圖／翻攝自Instagram／tseng_pets_ohyeah）

馬槽音樂在聲明中指出，作為謝和弦的原創出版單位，早已與代理公司亞神音樂及相關協會達成共識，自2021年10月31日起，就已正式停止〈夠愛〉一詞的全球授權，範圍涵蓋公開演出、播送及傳輸。

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然而，該曲歌詞近年來卻屢遭「強行侵權」，包括汪東城、陳德修與曾沛慈在跨年晚會及巡迴演唱會中，皆未取得作詞人謝和弦的授權便擅自演出，「為守護音樂著作人之權利，並嚴厲斥責不法之行為屢次混淆社會大眾！本公司再次聲明〈夠愛〉一詞版權歸屬為謝和弦本人所有！」馬槽音樂也明確表示，將拒絕授權曾沛慈在《乘風2026》節目中演出〈夠愛〉一詞，「對於無法滿足觀眾之期待，深感遺憾！」

▲▼曾沛慈《浪姐7》唱不了〈夠愛〉！謝和弦拒授權歌詞。（圖／翻攝自Instagram／mdfmusic.official）

▲馬槽音樂聲明。（圖／翻攝自Instagram／mdfmusic.official）

此前，謝和弦和陳德修為了〈夠愛〉版權大打官司。謝和弦改編〈夠愛〉，並在YouTube上傳〈夠愛2.0〉，被作曲人陳德修（脩）指控侵害著作權，要求謝和弦與馬槽公司須賠償60萬元並登報道歉。全案纏訟4年，智財法院更二審改判謝和弦須賠償14萬元，馬槽公司須賠償25萬元。

▲▼曾沛慈《浪姐7》唱不了〈夠愛〉！謝和弦拒授權歌詞。（圖／翻攝自Instagram／rg_shu）

▲陳德修曾為了〈夠愛〉版權與謝和弦大打官司。（圖／翻攝自Instagram／rg_shu）

相關報導►►►《夠愛》版權爭議吵6年終落幕　謝和弦、馬槽要賠39萬確定

【馬槽音樂聲明】

馬槽音樂（OP）做為謝和弦的原創出版單位與代理公司亞神音樂（SP）、Must中華音樂著作權協會達成共識，早已於2021年10月31日起正式停止「全球」〈夠愛〉一詞的授權、不再提供歌詞的使用。（包含公開演出、公開播送、公開傳輸）

然而〈夠愛〉一詞歷經數年來被「強行侵權」！

汪東城&陳德修2023《最美的夜》B站跨年晚會
陳德修2023 ARBR 巡迴簽唱會每一場次
陳德修2024《適者生存》巡迴演唱會每一場次
陳德修2025《本能》巡迴演唱會 8月以前之場次
20250628曾沛慈 《曾經以後》巡迴演唱會-北京場

上述場次皆未取得〈夠愛〉作詞人謝和弦之授權，即「強行侵權」演出！

為守護音樂著作人之權利，
並嚴厲斥責不法之行為屢次混淆社會大眾！
本公司再次聲明〈夠愛〉一詞版權歸屬為謝和弦本人所有！

拒絕授權「芒果TV」：《乘風2026》
（乘風破浪的姐姐第7季）曾沛慈〈夠愛〉一詞之演出！
對於無法滿足觀眾之期待，深感遺憾！

馬槽音樂 2026.03.30

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

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曾沛慈夠愛乘風2026謝和弦

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