粉絲1年前一句：婚禮來唱祝歌　IU新戲直播前「開車10hrs往返釜山」現身守約了！

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手IU（李知恩）2017年曾參與節目《孝利家民宿》，和第一組客人「金海姐妹」同歲又加上對方個性活潑可愛，很快就親近起來外，即使過了2年還是每次在釜山開演唱會就會透過IG聯繫，甚至還遵守了要替其中一名粉絲金彩恩（김채은）婚禮唱祝賀歌曲的約定！

▲IU曾和李孝利、李尚順夫妻一起拍攝《孝利家民宿》。（圖／翻攝自《孝利家民宿》IG）

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金彩恩13日更新IG透露：「去年在10周年演唱會約好的，今天為了守約特地來釜山的知恩，還準備了禮物跟手寫信，謝謝你，知恩啊，謝謝你讓我這麼幸福。」看了第二段影片可以發現原來她口中的約定就是，IU要在她婚禮的時候擔任祝歌歌手。

可以看見IU甜蜜唱著《你的意義》，以欣慰又替金彩恩開心的表情唱著，另外也很有SENSE準備了夫妻睡衣以及滿是祝福心意的卡片。其實《孝利家民宿》是在2017年播出的節目，一般民眾透過官網申請就有機會被選中，每個人事先都不知道IU會出現。

▲IU守約替金彩恩唱祝歌且親自準備禮物。（圖／翻攝自金彩恩IG、노랫소리YouTube）

IU擔任民宿職員後展現不同於舞台魅力的一面，私下就是個動作慢慢、吃東西也要慢慢咀嚼的小女孩，也因為如此親和個性和每個客人培養出感情，結束節目後也都記得每個緣分，每次巡迴演唱會到釜山都會主動聯繫金海姐妹等人：「我要去釜山開演唱會，有時間的話來看吧！」

▲IU到釜山開演唱會都會透過IG聯繫金海姐妹。（圖／翻攝自金彩恩IG）

網友看了都連連稱讚IU真的是很真性情又善良的藝人，「當天有直播行程還特地開車來往釜山，真的太守義氣了」、「會紅不是沒有原因的」、「明明是個即使斷了也不奇怪的緣分，但總是記在心裡且盡所能守約」、「我記得之前IU也去了粉絲的畢業典禮吧，人品真的很棒」。

▲IU唱完祝歌趕回首爾參加新戲《德魯納酒店》直播。（圖／翻攝自tvN TWITTER）

▲網友反應。（圖／翻攝自NAVER）

▼IU幫金海姐妹其一金彩恩唱祝歌。（影片／取自노랫소리YouTube，如遭刪除請見諒）