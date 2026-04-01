《愛情釀的酒》曾被團員嫌俗！　爆紅41年大咖樂團再翻唱

▲忘憂水重新詮釋紅螞蟻合唱團的〈愛情釀的酒〉。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

滾石企劃「滾石撞樂隊2」本次由忘憂水重新詮釋紅螞蟻合唱團的〈愛情釀的酒〉、椅子樂團翻唱伍佰＆China Blue 的〈牽掛〉，以及甜約翰挑戰曹格的〈寂寞先生〉，其中〈愛情釀的酒〉為臺灣眾多大咖樂團爭相翻唱的經典代表作，包含張震嶽、動力火車、五月天等皆曾翻唱；伍佰＆China Blue 的〈牽掛〉收錄於兩張專輯、累積銷量突破百萬；〈寂寞先生〉則被視為曹格自省的「私房歌」，讓橫跨 80、90 與千禧年代的經典，在當代語境下激盪出全新的音樂火花。

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▲▼ 椅子樂團、甜約翰也參戰。（圖／滾石唱片提供）



紅螞蟻合唱團於1985年推出的〈愛情釀的酒〉，是台灣藍調搖滾的重要里程碑，由主唱羅紘武（小孩）包辦詞曲創作，以極具穿透力的沙啞高音唱出如深夜飲酒般濃烈哀愁，這首歌當年一度被團員黎旭瀛嫌「很俗」，卻在經過後續製作打磨後成為樂團最受歡迎的代表作，更被張震嶽、動力火車、五月天等接連翻唱，傳唱數十年，紅螞蟻雖僅存在短短三年、發行兩張專輯便解散，卻留下這首經典。

此次忘憂水的改編展現截然不同的危險性格，巧妙連結團名與歌名，以「愛情釀的酒，就是忘憂水」作為核心概念，拆解原曲緩慢憂鬱基底，轉以快節奏且暴力的 Emo Punk 風格重製，電子音效如電流穿梭於粗礪吉他之間，搭配嘶吼唱腔，讓糾結情感產生全新共鳴，樂團表示：「忘憂水很暴力也很美，希望大家會喜歡。」

1994年伍佰寫下〈牽掛〉，被視為是寫給他的經紀人兼妻子的深情告白，收錄於專輯《浪人情歌》中，該專輯銷量突破30萬張，成為其事業爆紅代表作，這首歌也勾起椅子樂團初接觸音樂的回憶，主唱仲穎表示：「高中學吉他時這首歌是教材之一，所以很有畫面！」在改編上，椅子樂團縮短90年代歌曲結構，另一位主唱詠靖也分享：「我們很喜歡《怪奇物語》，因此加入許多 80 年代合成器元素，想帶大家來一場跨越時空的旅行。」

曹格於2009年發表的〈寂寞先生〉，創作源自其2008年事業與人生低谷時期，記錄自己面對錯誤、重新審視自我、感到無助的「私房歌」，以極簡編曲襯托出強烈孤獨感，甜約翰談及選曲表示：「這首歌的創作理念跟我們新專輯《GOOD AFTERNIGHT》概念很貼近，所以決定來挑戰一下！」他們延續招牌細膩風格，以躍動的鋼琴旋律與密集鼓點鋪陳層次，加入女聲與男聲交錯形成對話感，並透過編曲上的留白設計，平衡高音爆發力與細緻聲響，打造出屬於甜約翰版本的全新情緒張力。