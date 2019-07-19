京阿尼作品集排開「連80歲阿嬤都看過」　《小新》和《柯南》他們都有份！

記者張筱涵／綜合報導

日本「京都動畫」（京都アニメーション，又稱京阿尼）18日發生嚴重火災，截至19日凌晨已知有33人喪生、35人輕重傷，許多動畫迷都感到相當痛心，因為它可是譽有「動畫界巴黎聖母院」之稱，參與製作過的作品更是連一般大眾都一定看過。

▲京阿尼遭惡意縱火。（圖／達志影像／美聯社）

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京阿尼主要負責動畫的企劃、製作及技術指導，對製作時程和品質的要求是有目共睹的，合作聲優杉田智和與小野大輔等人就說過，每次公司製作的動畫到配音階段都是90％完成品，相較其他公司都只是線稿真的對自我要求很高。

對一般人來說京阿尼或許有些陌生，但其實他們所製作的動畫早已遍布在我們的生活之中，獨立製作電視動畫《K-ON！輕音部》、《涼宮春日的憂鬱》，協力製作《蠟筆小新》、《名偵探柯南》、《魔女宅急便》、《劇場版神奇寶貝》、《紅豬》和《平成狸合戰》等經典。

▲《K-ON！輕音部》、《涼宮春日的憂鬱》是由京阿尼獨立製作作品。（圖／翻攝自網路、《K-ON！輕音部》官網）

▲《魔女宅急便》、《劇場版神奇寶貝》、《名偵探柯南》是京阿尼協力製作作品。（圖／翻攝自網路）

如今京阿尼卻遭到一名41歲男子縱火，即使消防人員盡心力想救出每個人，但截至19日凌晨為止已經傳出33人喪命的噩耗，許多動漫迷們發起祈福運動以外，也稱這天為「動漫國殤日」。

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