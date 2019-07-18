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快訊／安以軒生了！　老公全程陪伴「兒子長超帥」小腳掛大顆鑽戒

記者張筱涵／綜合報導

藝人安以軒宣布懷胎消息以來就興奮不已，更不忘為了難得一刻和老公拍攝「孕肚美照」，俊男美女的組合叫人相當期待他們第二代的模樣，終於在18日宣布好消息！不只大讚兒子長得很好看，老公更是貼心地全程陪伴：「謝謝66拔拔主動進產房的全程陪伴，讓我不那麼緊張，而這些天也睡眠不足的親力親為貼心照顧著我們母子」。

▲安以軒生了。（圖／翻攝自安以軒微博）

▲安以軒18日宣布產子消息。（圖／翻攝自安以軒微博）

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安以軒18日發微博宣布好消息：「等～了～好～久終於見到本人了！忍不住要說『本人比照片（超音波4D）好看耶』，謝謝這一路上大家對我們的祝福。」

從待產到生產時，安以軒老公全程陪伴在旁邊不只成了最大的依靠，也是讓老婆不緊張的最大幫手。這一切看在安以軒眼裡滿是感動：「這些天睡眠不足的親力親為貼心照顧著我們母子，我永遠記得當你下跪求婚、互換婚戒的那一刻，我就告訴自己要給你一個完整的家。」

▲安以軒生了。（圖／翻攝自安以軒微博）

▲安以軒生了。（圖／翻攝自安以軒微博）

▲安以軒曾和老公一起拍攝甜蜜孕肚照。（圖／翻攝自安以軒微博）

從原本的甜蜜夫妻倆，到現在升格成爸爸媽媽，溫暖的家多了一個寶貝：「66的到來讓這個家變得更溫暖了，未來的日子讓我們三人大手牽著小手一起朝著幸福走下去吧。」

▲安以軒生了。（圖／翻攝自安以軒微博）

▲安以軒展開一家3口的全新生活。（圖／翻攝自安以軒微博）

另外，安以軒懷孕8個月、同時也是安鈞璨逝世4周年的6月1日，曾上傳一張她挺著孕肚和天使安鈞璨一起捧著愛心笑得燦爛的卡通照，她一開頭就寫下：「對你的想念不曾停過。」儘管對方已經離世4年，她仍有好多話想和對方分享，「很抱歉姊今年無法去台南看你…我想你知道原因的。」

安以軒也在這特別的日子向安鈞璨一一傾訴想說的話：「你準備好當舅舅了嗎？你有了一個小外甥，昨天又多了一個妹夫，你最疼愛的妹妹喬喬在昨天登記結婚了。」自從對方離世後，她和一群姊妹組成的「安氏企業」已經有4個晉升人妻，「而且白白已經有了雙寶貝、Linda生了雙胞胎，驚喜不？」

▲▼安以軒「挺8個月孕肚」悼念安鈞璨。（圖／翻攝自Facebook／安以軒）

▲安均燦得知安以軒當媽的消息一定非常開心。（圖／翻攝自安以軒微博）

▲安以軒生了。（圖／翻攝自安以軒微博） 

▲安以軒微博全文。（圖／翻攝自安以軒微博）

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