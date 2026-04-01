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游鴻明超正空姐妻首曝光！　曾分隔兩地大吵「遇強震」：以為永別了

▲▼ 游鴻明的老婆首度在媒體面前曝光。（圖／大牛比較攬提供）

▲ 游鴻明的老婆首度在媒體面前曝光。（圖／大牛比較攬提供）

記者翁子涵／台北報導

藝人羅時豐YouTube頻道單元「趣你家蹭飯」，這回收到許久不見的音樂才子游鴻明主動邀約，原來兩人是認識超過20年的好友，游鴻明的老婆也首度在媒體面前曝光，游嫂做得一手好料理，就連香料都是自己種的，游嫂和羅時豐同為客家人，也很了解羅時豐口味，特地在西式的蛤蠣濃湯中加九層塔，讓羅時豐大笑，客家人真的就是什麼東西都要放九層塔，再不然就是蔥爆香油。

▲▼ 游鴻明的老婆煮得一手好菜。（圖／大牛比較攬提供）

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▲▼ 游鴻明的老婆煮得一手好菜。（圖／大牛比較攬提供）

▲▼ 游鴻明的老婆首度在媒體面前曝光。（圖／大牛比較攬提供）

游嫂第一次亮相，游鴻明十分寵妻，他透露當年在一次聯誼上對游嫂一見鍾情，但兩人沒有聯繫，退伍之後因緣際會透過朋友輾轉找到游嫂的聯繫方式，兩人才重新搭上線，游鴻明透露經典名曲《戀上一個人》就是寫給游嫂的情歌，當年兩人吵架鬧分手，游嫂飛去洛杉磯工作，沒想到隔天就遇到7.6級洛杉磯大地震，當時怎麼都聯繫不上，游鴻明說：「我當時想說，完了，該不會這一吵架就是永別了吧，所以當天在聯繫不人的焦慮情況下寫了這首歌，但也因此我發現，如果真的很喜歡一個人的話，何必花時間跟對方吵架。」

其實除了羅時豐、游鴻明，兩人跟曾國城和音樂製作人陳國華是超級死黨，節目中兩人回憶，當年四個人每次聚會聊天都超級瘋，甚至有一次聊到連警察都來關心，游鴻明說: 「曾國城每次一開心都會敲桌子，聲音大到鄰居被舉報，警察一來，我就跟警察說都是曾國城和其他藝人，警察也很好，就很友善的跟我們說，小聲一點就好。」

許久沒在台灣歌壇出現的游鴻明這次將在北流舉辦個人唱，游鴻明透露不是故意消失，而是心中一直有個環遊世界的夢想，因此就淡出螢光幕去到處旅行，從旅行中汲取創作的靈感，直到女兒有一天跟他說了一句：「你怎麼可以在外面到處唱，然後自己的家鄉，你不唱。」因此決定回台灣與粉絲見面，果然一開賣門票就被秒殺，讓一旁的羅時豐笑說：「你消失這麼久，大家竟然都還在等，這魅力太離譜了！」游鴻明也盛邀羅時豐擔任加場的高雄演唱會嘉賓。
 

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游鴻明羅時豐

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