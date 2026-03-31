《跳樓機》歌手怒控遭公司侵占！5月賺2億「卻0收入」　心碎要引退

記者田暐瑋／綜合報導

大陸歌手利比（LBI）唱紅《跳樓機》一曲，紅遍兩岸三地，不過31日凌晨他控訴遭環球音樂侵犯版權，指責對方拖欠款項及強迫簽署不平等條款，讓他忍無可忍，甚至考慮退出音樂圈。

利比31日凌晨在社交媒體上發長文，控訴大陸環球音樂，包括未經授權侵占歌曲版權、合同不公及拖欠收益等問題，他指出公司在未經授權的情況下，自行宣稱擁有歌曲的母帶權，並以威脅方式要求他遵守保密協議，此外還提到在上海巡演中，雇用的保安出現失職行為，導致粉絲受傷，卻未對此負責，讓他感到十分失望。

▲利比控訴遭侵權。（圖／翻攝自微博）



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利比表示，自己為EP《比時，此刻》的製作費用全數自掏腰包，卻未獲得任何收益分成，據行業預估，《跳樓機》全球播放量超18億，5個月版權營收約4000萬元人民幣（約2億元台幣），他卻分文未得，試圖強迫簽署供應商承諾書及保密協議，要求利比不得對外發聲，否則賠償高額違約金。

對於遭公司逼簽霸王條款，利比氣憤表示：「最後我想說，難道我講良心，我本分做音樂，換來的就是資本把人當傻子，隨意造謠我是環球的藝人而沒有後果，隨意踐踏獨立音樂人的版權與尊嚴嗎？如果獨立音樂人連最基本的合法權利都捍衛不了，我們的音樂還如何進步？所以，我的東西，不是我的東西。」