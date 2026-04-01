又是高雄！串流霸主Post Malone宣佈降臨世運　超狂嘉賓、搶票時間曝光

記者蕭采薇／台北報導

台灣西洋樂迷準備朝聖！靠著《rockstar》、《Circles》及電影《蜘蛛人：新宇宙》神曲《Sunflower》在全球瘋狂洗腦的「串流霸主」巨星馬龍（Post Malone），正式宣佈將帶著全新世界巡迴《Post Malone Presents The BIG ASS Stadium World Tour》重磅降臨台灣！

▲Post Malone宣佈來台，挑戰高雄世運。（圖／Live Nation Taiwan提供）

這場超狂大秀將於9月19日火爆開進高雄世運主場館，更重金請來累積破百億收聽的嘻哈戰將Don Toliver擔任特別嘉賓，準備聯手打造2026年樂壇最瘋狂的頂級盛事。

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收服泰勒絲、碧昂絲！超狂「9次鑽石唱片」霸主地位無人能敵

來自美國德州的Post Malone，以狂妄不羈的熱血搖滾、深情的不插電自彈自唱，再到態度十足的R&B嘻哈與跨界鄉村樂風，搭配他滿身酷勁的招牌刺青與極具爆發力的Live演唱實力，在當今全球樂壇奠定了無可取代的地位。

他的超強音樂魅力不僅狂掃18次葛萊美獎入圍肯定、獲告示牌冊封「2010年代十大藝人」，更成為史上唯一締造「9首鑽石級單曲」（全美突破1,000萬銷售）的超狂紀錄保持人。超凡實力連天后泰勒絲（Taylor Swift）與碧昂絲（Beyoncé）都為之折服並雙雙點名合作，近期推出的最新單曲《I Had Some Help》更是強勢霸佔各大排行榜冠軍。

生涯最大規模巡演！9月19日揪百億嘻哈戰將嗨翻高雄

這次的世界巡迴《Post Malone Presents The BIG ASS Stadium World Tour》堪稱是他出道以來規模最大、票房最亮眼的終極大秀。目前已在全球累計吸引超過百萬名歌迷朝聖，票房更狂破1.7億美元（約合台幣54億元），驚人紀錄仍在持續刷新中。

▲「全球串流霸主」Post Malone宣佈來台開唱，將在世運為高雄帶來瘋狂一夜。（圖／Live Nation Taiwan提供）

本次亞洲巡迴版圖橫跨香港、曼谷、新加坡、吉隆坡與首爾等指標大城市，而9月19日的高雄世運站，Post Malone不僅將帶來橫跨流行、嘻哈、搖滾等多元曲風的生涯代表作，更力邀百億串流嘻哈戰將Don Toliver助陣火力全開。主辦單位也預告，這絕對不只是一場普通的演唱會，更將是高雄史上「最瘋狂的一晚」。

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