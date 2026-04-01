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孫芸芸愛女爆當媽！洪曉蕾淚送19歲女赴澳　笑曝「不急當阿嬤」原因

記者蕭采薇／台北報導

名模洪曉蕾1日現身力挺「寬姐」邱瓈寬的公益活動。面對好閨蜜孫芸芸的26歲千金廖思惟（Trinity）近期爆出在澳洲未婚生子的震撼彈，她展現高EQ保護友人，直言：「真的是家事啦！」隨後更四兩撥千斤地幽默笑稱，自己通常只有在需要拿「微風折扣價」的時候，才會特地打電話給對方。

▲▼邱瓈寬、洪曉蕾「到宅行動服務車」捐車儀式。（圖／記者周宸亘攝）

▲洪曉蕾力挺寬姐的「到宅行動服務車」捐車儀式。（圖／記者周宸亘攝）

挺過西班牙險喪命難關！17歲兒「因禍得福」學西文

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剛迎來知天命之年的洪曉蕾，自從先前在西班牙險些命喪他鄉後，整個人宛如脫胎換骨。她體悟到現在不求歲月靜好，只求把握當下的每一分每一秒，並將所有心力全都投注在自己熱愛的事物上，把每一天都當作人生嶄新的起點來揮灑。

值得一提的是，陪伴她走過生死關頭的17歲小兒子，因為當時在西班牙必須與當地醫生及各級單位溝通，深刻體會到語言的重要性。如今他除了英文之外，還主動學習了第二外語「西班牙文」，也算是一種因禍得福。

▲▼邱瓈寬、洪曉蕾「到宅行動服務車」捐車儀式。（圖／記者周宸亘攝）

▲洪曉蕾力挺寬姐的「到宅行動服務車」捐車儀式。（圖／記者周宸亘攝）

淚送19歲愛女赴澳！洪曉蕾極度依賴笑喊「不急當阿嬤」

巧合的是，洪曉蕾的19歲愛女目前也正好在澳洲布里斯本攻讀獸醫系，小兒子則留在台灣陪伴她。談及一雙兒女，她感性承認自己是個極度沒有安全感的母親，「我不能沒有他們」。

回想起當初送愛女搭機赴外求學的場景，她硬是憋住眼淚，深怕孩子看了會跟著崩潰捨不得，直到轉身別過頭去才瞬間潰堤。即使母女倆分隔兩地，每天依然透過訊息轟炸彼此，無論是早晚問候、課業壓力還是三餐菜色，女兒都會傳照片報備。

▲▼廖思惟孩子爸「非富二代」　孫芸芸現身香港洩心情。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲孫芸芸（右）愛女廖思惟（左）在澳洲生下孩子。（圖／翻攝自IG）

談及愛女在異鄉的感情狀態，洪曉蕾拍胸脯保證兩人相處模式就像朋友般親密，要是真的有了交往對象，絕對會第一時間跟媽媽報備。她也不忘反覆交代愛女隻身在外「必須將安全擺第一」，並幽默笑說，女兒讀獸醫系，每天都在農場跟牛羊作伴，完全不擔心自己會太早當外婆。

奉行「減法哲學」戒手機！迷上八段錦求身心平衡

在日常作息中，洪曉蕾開始貫徹「減法哲學」，大幅砍掉無謂的社交飯局，連盯著螢幕滑手機的時間也嚴格控管。為了不讓自己淹沒在龐大的資訊洪流裡，她把多出來的空檔拿來看書、畫畫與健身，滿意地說：「這些不僅有助於心理與心靈的平衡，也會進一步影響身體健康。」

▲▼邱瓈寬、洪曉蕾「到宅行動服務車」捐車儀式。（圖／記者周宸亘攝）

▲洪曉蕾先前在西班牙險些命喪他鄉後，整個人宛如脫胎換骨。（圖／記者周宸亘攝）

在保養祕訣方面，除了實踐慢活步調與珍視家庭時光，她也堅持攝取天然原型食物。有別於以往為了雕塑魔鬼曲線而狂操猛練，現在的她把重心轉向內外調理，「我現在會加入瑜伽、八段錦等較為溫和的運動」，希望能藉此達到身心靈的全面平衡。

 

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邱瓈寬洪曉蕾孫芸芸

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