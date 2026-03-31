林倪安開砲「37歲朱姓藝人」隨身放保險套到處約！為他吃避孕藥慘遭冷處理

記者孟育民／台北報導

女星林倪安去年（2025）底曾被爆介入統一獅教練高志綱婚姻，事後她火速發聲明澄清，強調「所有謠言均非事實」。未料近日她再掀話題，在社群平台連續發文，指控一名「37歲自稱知名藝人朱先生」涉及多項不當行為，包括對歷任動手、頻繁約女生發生關係後冷處理，甚至讓女方多次服用避孕藥等，她雖未指名道姓，但根據種種線索網友猜是男團Gentleman（GTM）出道的朱宇謀（Wish），引發外界高度關注。

▲ 林倪安突在社群開砲「37歲藝人朱先生」。（圖／翻攝自林倪安IG）

林倪安指出，該名男子私下行徑混亂，不僅經常以藝人身分邀約女性，且「口袋、包包、車上到處放滿保險套」，提醒女生提高警覺，「他約出門都是有目的，千萬不要喝他的酒或抽他的煙。」她也曝光一張男星上節目的照片，雖刻意遮住臉部僅露出單眼，但仍被網友循線猜測是朱宇謀（Wish），對此林倪安並未正面否認。

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▲▼林倪安影射朱宇謀。（圖／翻攝自11點熱吵店）

此外，林倪安進一步爆料，對方以「保護感情」為由，要求不公開關係，甚至貶低她「只是網紅、還有負評」，試圖合理化隱瞞行徑。林倪安也透露，兩人同居期間，對方仍持續與其他女性來往，甚至在搬離前幾天，仍反覆要求她承諾「隨時可以回來找她」，讓她直呼難以接受。

林倪安情緒激動表示，自己曾因對方要求連續服用避孕藥，導致身體不適，甚至痛到昏倒，卻未獲得關心，反被冷回「有醫師證明嗎？妳知道妳睡在地板上嗎？」讓她無法再隱忍。此外，她也透露收到其他女性私訊，指稱遭遇類似對待，「發生關係後，若遇到更有名的對象就會被取代。」

▲林倪安。（圖／翻攝自林倪安IG）

針對相關指控，遭影射的朱宇謀透過經紀人回應，雙方曾短暫交往，但經溝通後認為不適合繼續發展，「過程中若有讓對方感到不適之處，深感抱歉，並真心祝福對方未來一切順利。」同時也強調，若持續有不實資訊散布，將不排除採取法律行動維護自身權益。