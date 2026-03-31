游鴻明「想炒飯」2度被拒！　與愛妻當場在法國街頭大吵

▲游鴻明宣布8月將在高雄開唱。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

情歌王子游鴻明年初宣布舉辦「〈敵不過想念〉演唱會 台北站」，門票開賣後即秒殺完售，氣勢驚人，為回應大家的熱情支持，游鴻明正式宣布將在8/22登高雄巨蛋加演一場，這不僅是他出道至今首度登高雄巨蛋演出，且是此次演唱會唯一加演場次，游鴻明今（31日）出席記者會，放話這次造型是出道以來最大膽的一次，至於大膽造型是否需要向老婆報備，他幽默笑說：「不會啦，她每天看到的都更大膽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼游鴻明和老婆每年都安排自駕旅行。（圖／記者黃克翔攝）



談及私下生活，他也分享與老婆的相處趣事，笑說過去曾在法國旅行時，因為自己無法不吃中式飲食太久而吵架，「有次我想吃炒飯，她說要去吃西餐，結果隔兩年到同一個地方又吵一樣的事。」最後仍選擇聽老婆的安排，他笑說現在已學會隨遇而安，認為旅行最重要的還是全心體驗不同文化。

唱遍無數浪漫情歌的他，被問及是否是浪漫的人？游鴻明笑說創作情歌的人必然具備浪漫特質，雖不會刻意製造驚喜，但內心仍保有浪漫情懷，他分享自己與老婆從結婚開始，每年都會安排一段時間自駕旅行，像前年曾前往南法拍攝一系列照片，今年計畫挑戰南美洲，甚至預計深入亞馬遜河和秘魯馬丘比丘，明年則將前往北非，持續完成環遊世界的夢想。

被問及是否會在演唱會上安排家人橋段，游鴻明透露女兒有機會登台，並預告將與重量級嘉賓同場演出，北高兩地都會有驚喜安排，令外界相當期待，他也笑說，近年發現大家對女兒的期待甚至高過自己，「年輕一輩可以期待一下。」門票將於4月2日中午12點全面啟售，購票請洽寬宏售票系統。

