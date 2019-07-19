鄭秀文演唱會爆哭「一次做錯也都可摧毀這生」：想走卻走不了…

記者張筱涵／綜合報導

香港歌手鄭秀文從7月12日開始舉辦一連13場演唱會，怎料18日唱到《紅綠燈》這首歌時，唱完第一段落就忍不住落淚，就算努力想平復心情，仍以顫抖嗓音邊哭邊唱，讓台下歌迷看了好心疼。

▲鄭秀文12日正式展開總共13場演唱會。（圖／翻攝自鄭秀文微博）

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鄭秀文18日演唱會和鄭融合唱《紅綠燈》，一唱完「從小老師也加倍認真來教導我步過紅綠燈，右與左必須清楚看真，那管一次做錯也都可摧毀這生」就忍不住哭了，伴奏繼續迴盪偌大場館，她站在台上伴隨著台下萬人觀眾的心疼和心酸，努力收拾情緒繼續唱下去。

但《紅綠燈》喚起的回憶太多，腦海中浮現那段痛苦憂鬱的日子，鄭秀文閉著眼試圖不讓眼淚落下，但淚水早已爬滿雙頰，邊哭邊唱著這首歌心裡肯定複雜萬分。結束表演後她解釋：「對這首歌感觸很深，當時有抑鬱症，這首歌陪了我很多個夜晚，覺得自己的心境就好像站在紅綠燈口，想走過去對面卻走不到。」

▲鄭秀文和鄭融合唱《紅綠燈》哭了。（圖／翻攝自米飯1號微博）

不只現場歌迷難過，網友得知消息後也都表示心疼，「誰都不容易，希望以後好好愛自己」、「寶貝的眼淚是珍珠，寶貝我們不哭」、「紅綠燈後再來回來我身邊，的確含義深刻」。

▼鄭秀文 Sammi Cheng / 鄭融 Stephanie Cheng - 紅綠燈。（影片／取自Sammi Collection鄭秀文收藏系列YouTube，如遭刪除請見諒）

【《紅綠燈》歌詞】

從小老師也加倍認真

來教導我步過紅綠燈

右與左 必須清楚看真

那管一次做錯 也都可摧毀這生

何解我戀愛雙倍殘忍

從來是快樂過便不會僥倖

動作小 簡單偏偏最深

我怎可以做個 最優秀路上行人

明明綠燈 轉眼變成紅燈

假使相當勇敢 怎可挽回自身

若要衝 損傷怎可以不留痕

來又去 要找的際遇未接近

明明綠燈 轉眼變成紅燈

抬頭前望去 對面馬路如此吸引

逐秒等 心急總加倍的難行

難道我 要必先壯烈地犧牲 去換吻

誰想到走錯死裡逃生

才明白較沒有夢想更不幸

若誕生 不好好開過心

也不可以被愛 我不過是像泥塵

明明綠燈 轉眼變成紅燈

假使相當勇敢 怎可挽回自身

若要衝 損傷怎可以不留痕

來又去 要找的際遇未接近

明明綠燈 轉眼變成紅燈

抬頭前望去 對面馬路如此吸引

逐秒等 心急總加倍的難行

如夜了 我衣衫太薄便歸家 靠路燈

明明綠燈 轉眼變成紅燈

假使相當勇敢 怎可挽回自身

若要衝 損傷怎可以不留痕

來又去 要找的際遇未接近

明明綠燈 轉眼變成紅燈

抬頭前望去 對面馬路如此吸引

逐秒等 心急總加倍的難行

如夜了 我衣衫太薄便歸家 靠路燈