ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄭秀文演唱會爆哭「一次做錯也都可摧毀這生」：想走卻走不了…

記者張筱涵／綜合報導

香港歌手鄭秀文從7月12日開始舉辦一連13場演唱會，怎料18日唱到《紅綠燈》這首歌時，唱完第一段落就忍不住落淚，就算努力想平復心情，仍以顫抖嗓音邊哭邊唱，讓台下歌迷看了好心疼。

▲鄭秀文12日正式展開總共13場演唱會。（圖／翻攝自鄭秀文微博）

▲鄭秀文12日正式展開總共13場演唱會。（圖／翻攝自鄭秀文微博）

請繼續往下閱讀...

鄭秀文18日演唱會和鄭融合唱《紅綠燈》，一唱完「從小老師也加倍認真來教導我步過紅綠燈，右與左必須清楚看真，那管一次做錯也都可摧毀這生」就忍不住哭了，伴奏繼續迴盪偌大場館，她站在台上伴隨著台下萬人觀眾的心疼和心酸，努力收拾情緒繼續唱下去。

但《紅綠燈》喚起的回憶太多，腦海中浮現那段痛苦憂鬱的日子，鄭秀文閉著眼試圖不讓眼淚落下，但淚水早已爬滿雙頰，邊哭邊唱著這首歌心裡肯定複雜萬分。結束表演後她解釋：「對這首歌感觸很深，當時有抑鬱症，這首歌陪了我很多個夜晚，覺得自己的心境就好像站在紅綠燈口，想走過去對面卻走不到。」

▲鄭秀文和鄭融合唱《紅綠燈》哭了。（圖／翻攝自米飯1號微博）

▲鄭秀文和鄭融合唱《紅綠燈》哭了。（圖／翻攝自米飯1號微博）

▲鄭秀文和鄭融合唱《紅綠燈》哭了。（圖／翻攝自米飯1號微博）

不只現場歌迷難過，網友得知消息後也都表示心疼，「誰都不容易，希望以後好好愛自己」、「寶貝的眼淚是珍珠，寶貝我們不哭」、「紅綠燈後再來回來我身邊，的確含義深刻」。

▼鄭秀文 Sammi Cheng / 鄭融 Stephanie Cheng - 紅綠燈。（影片／取自Sammi Collection鄭秀文收藏系列YouTube，如遭刪除請見諒）

【《紅綠燈》歌詞】

從小老師也加倍認真

來教導我步過紅綠燈

右與左　必須清楚看真

那管一次做錯　也都可摧毀這生

何解我戀愛雙倍殘忍

從來是快樂過便不會僥倖

動作小　簡單偏偏最深

我怎可以做個　最優秀路上行人

明明綠燈　轉眼變成紅燈

假使相當勇敢　怎可挽回自身

若要衝　損傷怎可以不留痕

來又去　要找的際遇未接近

明明綠燈　轉眼變成紅燈

抬頭前望去　對面馬路如此吸引

逐秒等　心急總加倍的難行

難道我　要必先壯烈地犧牲　去換吻

誰想到走錯死裡逃生

才明白較沒有夢想更不幸

若誕生　不好好開過心

也不可以被愛　我不過是像泥塵

明明綠燈　轉眼變成紅燈

假使相當勇敢　怎可挽回自身

若要衝　損傷怎可以不留痕

來又去　要找的際遇未接近

明明綠燈　轉眼變成紅燈

抬頭前望去　對面馬路如此吸引

逐秒等　心急總加倍的難行

如夜了　我衣衫太薄便歸家　靠路燈

明明綠燈　轉眼變成紅燈

假使相當勇敢　怎可挽回自身

若要衝　損傷怎可以不留痕

來又去　要找的際遇未接近

明明綠燈　轉眼變成紅燈

抬頭前望去　對面馬路如此吸引

逐秒等　心急總加倍的難行

如夜了　我衣衫太薄便歸家　靠路燈

法鬥自摔回過神竟怪 同伴氣到「叫兄弟」包圍嗆聲

推薦閱讀

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

女星試鏡被要求「只穿內衣褲」　結果真的脫了…吳宗憲慌：快制止她！

女星試鏡被要求「只穿內衣褲」　結果真的脫了…吳宗憲慌：快制止她！

亞洲最美女星一彎腰…「滑出2半球」！　禮服包不住豐滿上圍

亞洲最美女星一彎腰…「滑出2半球」！　禮服包不住豐滿上圍

KID曬「變老臉」…神複製綜藝大哥！　「以後這麼帥我放心了」爽炸

KID曬「變老臉」…神複製綜藝大哥！　「以後這麼帥我放心了」爽炸

林心如被抓包「鼻歪成凸」　同框舒淇…故意躲後面！

林心如被抓包「鼻歪成凸」　同框舒淇…故意躲後面！

鄧紫棋「神逆齡新髮型」曝光！網一看推爆：終於把頭髮放下來

鄧紫棋「神逆齡新髮型」曝光！網一看推爆：終於把頭髮放下來

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

周一情侶結束3年…宋智孝《RM》罕見提Gary！　「哥哥叫我別再做…」

周一情侶結束3年…宋智孝《RM》罕見提Gary！　「哥哥叫我別再做…」

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

京阿尼現場驚見「鐵鎚+數把菜刀」　縱火犯4天前殘暴舉動被挖出！

京阿尼現場驚見「鐵鎚+數把菜刀」　縱火犯4天前殘暴舉動被挖出！

蕭亞軒說話了！　親筆信71字揭「恍神開直播」祕因

蕭亞軒說話了！　親筆信71字揭「恍神開直播」祕因

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

女星試鏡被要求「只穿內衣褲」　結果真的脫了…吳宗憲慌：快制止她！

亞洲最美女星一彎腰…「滑出2半球」！　禮服包不住豐滿上圍

KID曬「變老臉」…神複製綜藝大哥！　「以後這麼帥我放心了」爽炸

林心如被抓包「鼻歪成凸」　同框舒淇…故意躲後面！

鄧紫棋「神逆齡新髮型」曝光！網一看推爆：終於把頭髮放下來

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

周一情侶結束3年…宋智孝《RM》罕見提Gary！　「哥哥叫我別再做…」

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄭秀文

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒
  2. 小小彬長大遭酸走鐘！　路上講髒話被偷拍「留陰影不敢出門」
  3. 女星沒法坐久、站久　三個月不能好好走路原因曝光
  4. Baby機場被拍！　「臉上表情」流露心聲…深夜前往黃曉明公寓
  5. 鄭秀文演唱會爆哭「一次做錯也都可摧毀這生」：想走卻走不了…
  6. 京阿尼縱火男「40公升汽油灑在樓梯」斷70人後路！　傳員工衝回救原稿被燒死
  7. 影／阿諾史瓦辛格《魔鬼終結者6》確定「限制級」　詹姆斯卡麥隆：小心嚇到落屎
  8. 女星試鏡被要求「只穿內衣褲」　結果真的脫了…吳宗憲慌：快制止她！
  9. 林志玲「超深鎖骨+香肩」好誘人！　婚後低頭燦笑飄粉紅泡泡
  10. 20歲女偶像和高層私片瘋傳！　「腿開開被抱又被摸」網爆教唆性侵內幕

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366