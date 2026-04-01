日本女團「用藝名訂機票」遭禁登機　竟發文公審航空公司...遭噴爆

▲日本女團「桃色革命」成員瀨戶咲稀（左）與陽向樂胡桃（右），因機票姓名不符遭航空公司拒絕登機。（翻攝自X）



圖文／鏡週刊

日本偶像界亂象連發！女團「桃色革命」用藝名訂票遭拒載，官方開嗆反遭炎上。近期日本偶像圈風波不斷，繼日前爆出鈴木久留美、浮所飛貴等多名藝人的「男女大混戰」爭議後，女子偶像團體「桃色革命」也爆出令外界傻眼的營運失誤。該團體原定於上週六（28日）飛往沖繩參加表演活動，不料官方卻在X上緊急公告，指出有2名成員因無法登機而被迫缺席。然而，官方在公告中將責任推向航空公司的發言，意外引發全網砲轟「毫無常識」。

用藝名訂機票可以嗎？ 桃色革命瀨戶咲稀、陽向樂胡桃遭航空公司拒載內幕

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據桃色革命官方帳號的公告，團員瀨戶咲稀與陽向樂胡桃（陽向楽くるみ）當天因機票姓名與身分證明不符，遭航空公司拒絕登機。官方在貼文中直言，航空公司要求出示「名片」來證明藝名與本人的關聯性，但官方卻抱怨：「她們是偶像，並沒有名片。」文末甚至還特別標記「捷星航空（Jetstar）」。

這番言論隨即在社群平台引發「炎上」慘劇。多數網友認為，機票應以身分證件上的「本名」訂購是國際通用的安全基本常識。大批日本網友湧入留言區開酸：「經紀公司是第一天帶藝人出門嗎？」「如果藝名可以登機，那恐怖份子是不是也能改名闖關？」「感謝捷星航空嚴格把關，守護乘客安全。」

日本國內線機票規定：藝名、轉讓限制與2025實名制趨勢

雖然日本國內線在過往並不一定會逐一查驗登機者的身分證件，但隨著維安與打擊黃牛票的需求提升，相關規範已轉趨嚴格。

本名訂票原則： 訂購機票應使用與政府核發身分證件（或護照）相符的姓名。

嚴禁轉讓： 日本航空（JAL）曾在 2025 年底公開提醒，機票嚴禁轉讓或轉售給第三者。

身分查驗加強： 為了防堵票券黃牛與確保飛安，越來越多航空公司會要求掃描電子機票時，必須能即時對應會員資料或身分證明。

經紀公司「桃色革命」在公告中試圖以「偶像是特殊職業」為由尋求同情的策略，顯然在飛安底線面前踢到了鐵板。這起事件不僅讓期待演出的粉絲撲空，更讓該團體的經營團隊背負了「不專業」的負面評價。

更多鏡週刊報導

59歲零醫美長這樣？網紅男「被夜店誤認未成年」 凍齡祕訣曝！網驚：這根本20歲鮮肉

暖男人設毀！大咖明星翻譯驚爆2度性犯罪 當街猥褻2女...婚後還「把學生帶去摩鐵拍裸照」

邊摸邊笑...腎臟科名醫將女員工「逼入角落」強抱親吻畫面流出 院方回應：絕不寬貸