蕭淑慎「十二指腸長8.7cm腫瘤」抗癌6年再次動刀　尪梁軒安曝近況

記者黃庠棻／台北報導

女星蕭淑慎和小15歲老公梁軒安結婚8年，怎料男方捲入性侵案，遭士林地院判刑4年10月，他雖發出聲明強調自己會繼續上訴，但3月底仍持續遭受害女性爆料聲稱他硬上一事「老婆蕭淑慎全知情」。近日，梁軒安透露蕭淑慎又要進手術房開刀，再一次引起關注。

▲蕭淑慎力挺老公梁軒安。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

蕭淑慎2020年透過直播自爆罹患「十二指腸基質瘤」，長了8.7公分惡性腫瘤且切除三分之一的胃和十二指腸，沒想到2022年癌細胞轉移肝臟，當時坦言被醫生要求繼續吃標靶藥物，近日老公梁軒安發文透露她「即將又要再次開刀」。

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▲蕭淑慎。（圖／翻攝自Facebook／蕭淑慎KittyHsiao）

由於蕭淑慎即將動刀，梁軒安也喊話「請大家不要因為我個人的事情一直扯到她。」稍早他被問及老婆目前的身體狀況，他簡短回覆《ETtoday星光雲》，說道「沒事，控制差不多，所以手術處理」，但他相當心疼另一半要挨刀，直言「但沒有辦法，一起面對。」

▲梁軒安曝蕭淑慎近況。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）