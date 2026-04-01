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2026年5月韓星來台應援投票！從崔叡娜到東海　12組韓星輪番登台

記者張筱涵／綜合報導

五月韓流魅力持續延燒！為了讓粉絲們能更近距離地支持心目中的偶像，粉絲窩（FansWorld）正式啟動【粉絲窩「2025年5月來台韓星」應援票選活動】，只要在活動期間內為偶像投下愛心，就有機會讓你的偶像霸氣登上「FansWorld粉絲窩」臉書粉專橫幅，還能獲得《ETtoday星光雲》400萬粉絲見證的「專屬推坑」報導，助攻偶像在台人氣更上一層樓！

▲▼5月應援投票。（AI協作圖／記者張筱涵製作，經編輯審核）

2025年5月的台灣宛如南韓樂壇的縮影，從人氣二代團到實力派唱將接力登台。月初由超萌實力派YENA（崔叡娜） 於Legacy MAX連開兩場演唱會揭開序幕；隨後DJR與QQQ也將在台北不同場地帶來精彩演出。5月第2週更是重頭戲，韓流天團 EXO 將震撼回歸台北小巨蛋，連兩天的演出勢必掀起搶票熱潮！

5月中下旬則是見面會與實力男聲的天下，INFINITE主唱金聖圭將在台大體育館展現天籟歌喉，金鍾炫、CAN'T BE BLUE 也分別選在WESTAR與SUB LIVE與粉絲相見。緊接著，樂團新勢力Dragon Pony、Hi-Fi Un!corn與全能才子WOODZ（曹承衍）同步在23日開唱，堪稱粉絲最難抉擇的「黃金週」。月底則有美聲團體2AM溫柔開嗓，最後由東海（DONGHAE） 在新北市工商展覽中心壓軸演出，為熱鬧的5月畫下完美句點！

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時間 來台藝人 活動
5/1、5/2 YENA 演唱會＠Legacy MAX
5/2 DJR 演唱會＠CORNER HOUSE
5/2 QQQ 演唱會＠PIPE Live Music
5/9、5/10 EXO 演唱會＠台北小巨蛋
5/16 金聖圭 演唱會＠台大體育館
5/17 金鍾炫 見面會＠WESTAR
5/17 CAN'T BE BLUE 演唱會＠SUB LIVE
5/23 Dragon Pony 演唱會＠台大體育館
5/23 Hi-Fi Un!corn 演唱會＠CLAPPER STUDIO
5/23、5/24 WOODZ（曹承衍） 演唱會＠Zepp New Taipei
5/24 2AM 演唱會＠台大體育館
5/30、5/31 東海（동해） 演唱會＠新北市工商展覽中心

活動名稱：粉絲窩「2025年05月來台韓星」應援票選活動

一、活動辦法：
應援投票活動列出2025年05月即將來台的韓星，獲得最多愛心數的偶像，將於演出當天登上「FansWorld粉絲窩」Facebook粉絲專頁橫幅(Banner)，擁有400萬人追蹤的《ETtoday星光雲》也貼出該「偶像專屬推坑」專題報導，擴大你偶像在台曝光度！

二、活動時間：
即日起至2025年04月26日23:59止。

三、參與方式：
加入ETtoday會員，登入FansWorld粉絲窩，使用愛心投票。愛心可以通過簽到、完成特定任務來獲得。

四、注意事項：

若第一名因故取消來台行程，則由第二名遞補獲獎資格，以此類推。

投票活動上線後才宣布來台的韓星，恕不列入本次票選選項。

「FansWorld粉絲窩」保有最終修改、變更及解釋活動內容之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。

【關於Fansworld粉絲窩】
——追星族的世界，所有粉絲的家——

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