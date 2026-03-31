陳妍希驚傳「跟腱斷裂」急送醫開刀　行程全暫停自嘲：練新英雄了

記者蔡宜芳／綜合報導

女星陳妍希近來因電視劇《狙擊蝴蝶》人氣翻漲，工作行程滿檔。怎料，她31日驚傳腳部受傷開刀，導致部分行程與錄影將被迫暫停；而陳妍希本人也在社群安慰粉絲，自嘲趁養傷期間剛好可以「練新英雄」。

▲陳妍希驚傳腳受傷開刀。（圖／翻攝自微博／陳妍希michelle）

陳妍希工作室發表聲明表示，陳妍希在前一天運動訓練時發生意外，造成跟腱斷裂。意外發生後，她在第一時間前往專業醫療機構檢查，目前已順利完成手術，並制定詳細康復方案，「藝人現階段需嚴格遵照醫囑靜養休息，減少活動，配合後續康復調理。」目前陳妍希已遵照醫囑減少活動，並避免高強度或長時間站立。

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工作室也提到，為了保障陳妍希能順利康復、避免傷情加重，團隊已決定暫停或調整其近期部分已排定的公開活動、行程通告及相關工作錄製。有關於後續補辦或調整事宜，工作室正逐一與各合作方積極溝通協調，希望能全力降低此次意外帶來的影響，「已確定的行程工作室會最大限度保證藝人正常恢復的情況下，跟合作方協調溝通，懇請各位合作方予以理解與包容。」

▲陳妍希工作室聲明。（圖／翻攝自微博／陳妍希Studio）

而陳妍希本人則在社群發文安慰粉絲，開頭就充滿歉意地說：「親愛的家人們，很抱歉我又受傷了。」叮囑大家不需要太擔心，保證會好好養傷的。她也俏皮自嘲休養期間剛好是「練新英雄」的好時機，引粉絲紛紛留言「一定要好好休息呀，不要熬夜打遊戲」、「怎麼上次的腳傷還沒好就又受傷了？妳不要急著工作好嗎」。

▲陳妍希曬出住院照。（圖／翻攝自微博／陳妍希michelle）