F4合體變空中飛人！周渝民認了：巡演前找老師　親曝「神奇近況」

記者黃庠棻／台北報導

男星周渝民再次成為飲品御茶園代言人，剛好呼應向來沉穩的生活步調，談到近況，他透露這段時間工作行程緊湊，巡演從各地之間移動，幾乎成了「空中飛人」，但他反而更重視，如何在忙碌中找到屬於自己的節奏。

▲周渝民代言御茶園。（圖／御茶園提供）

前陣子，周渝民赴澎湖、嘉義拍攝影集《我們的藍調時光》，身為演員，善於透過觀察周遭環境事物，轉化為表演養分，於是生活規律又接地氣的他，在當地租車，前往從未造訪過的地方，細心觀察周遭，靜靜欣賞日出、日落。

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▲周渝民代言御茶園。（圖／御茶園提供）

除了戲劇作品，近期周渝民重拾歌手身分，投入巡迴演出。他坦言一開始既緊張又期待，甚至特別找老師重新練唱，用特別的教學方法，找到適合自己的共鳴點，他笑說，自己其實沒有外界想像中那麼沒自信「我唱歌也不差啦，最近跟老師學習，我大進步！」除了歌唱，他也開始學習新樂器，希望讓表演更加完整。接下來4月10日至12日即將前往重慶巡演。

▲言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信與現場五萬顆恆星相互輝映。（圖／相信音樂提供）

這次代言同步推出全新廣告，周渝民前往茶園拍攝外景，原本拍攝前幾天連日下雨，讓團隊一度相當緊張，不停祈願，沒想到正式開拍當天還真的見證奇蹟，意外放晴，當天清晨5點開工，晴空萬里，大家都鬆了一口氣。團隊打趣他有如晴天男神。

▲周渝民代言御茶園。（圖／御茶園提供）

對許多觀眾來說，周渝民這幾年的轉變，從早期年少氣息，逐漸走向更內斂、生活感的成熟魅力。這次再度接下代言，也讓不少人覺得「很合理」。他沒有刻意強調產品，而是把重心放在「如何生活」這件事上面，在快節奏中保留一點空白，讓自己喘口氣。