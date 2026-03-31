吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」！變現6000萬幫湊錢　本人回應了

圖文／鏡週刊

吳宗憲近年將事業重心大幅轉向副業，展現強烈的生意魂，但他事業越做越大卻屢傳財務問題，如今本刊接獲爆料，指吳宗憲的二女兒Vivian（吳則含）近期急售台北內湖獨棟別墅，而且賣價竟低於市場行情，變現約6,150萬元，傳出是為了讓父親生意周轉現金所用。

行事作風低調的吳宗憲二女兒Vivian（吳則含），於2021年9月與朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson）結婚，婚後育有一女一子，全家人原本住在台北市內湖區的4層樓別墅，該屋總坪數77.4坪，為4房2廳2衛格局，對一家四口而言已相當寬敞；不過近期卻傳出急售消息，對外說法是為了小孩而換房。

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▲吳宗憲二女兒Vivian（吳則含，左）與朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson，右）結婚，2人婚後育有1女1子。（容易文創提供）

綜觀該房產所在位置，屬低密度純住宅區，環境相對清幽，也具一定隱私性。建物為歐式外觀，前後院採光與通風條件不錯，一樓室內可停車，不用為了停車而傷腦筋；後院外還連接一片綠地，是帶小孩放風的好地方。此外，該處學區涵蓋雙語國小、國中，雖然屋齡已26年，但在台北市仍屬少見的獨棟別墅產品，因此具一定市場吸引力。

該房透過房屋仲介急售，房仲業者陸續帶了幾組客戶上門看房，對於1樓到4樓的室內設計，包括擁落地景觀窗的寬敞客廳、設備齊全的廚房、超大置衣間及溫暖舒適的主臥等，屋況保持良好，不少客戶看完後反應都不差。不過屋主開出總價6,980萬元，一坪價錢落在90萬元上下。

▲吳宗憲二女兒Vivian賣房，一開始開出物件總價6,980萬元，一坪價錢落在90萬元上下。（讀者提供）

據悉，有些客戶看房後雖然滿意，但選擇再觀望，畢竟光是頭期款就得準備2成，約1,400萬元，手頭現金必須充裕才能出手，後續還可能得背負數千萬元房貸。不過，就在這段期間，其中一名客戶提出斡旋，經過幾次來回，最終以約6,150萬元成交，等同於從每坪約90萬元下修至79.5萬元，價格明顯低於周邊行情。

原先對該房有興趣卻未出價的買家，聽到最終成交價格後訝異直呼：「怎麼會這麼便宜？」也懊惱自己當時觀望太久，錯失出價機會，更氣自己不敢大膽殺價，隨後向房仲業者打聽屋主身分，一問之下才知道，原來這是吳宗憲二女兒Vivian一家人的住所。

▲Vivian一家人住在台北內湖的4層樓別墅，近期已脫手賣出。（讀者提供）

房仲業者透露，在屋主身分未曝光前，對外多半以「為了小孩換房」作為說法。不過有房仲指出，該房產雖登記在吳宗憲二女婿蔣豐蔚名下，但這次賣房，外界也傳出可能與吳宗憲近期有資金調度需求、生意需要周轉金有關，才會急著賣房變現。

針對房仲業傳出二女兒賣房是為了幫吳宗憲資金周轉，吳宗憲否認說：「如果需要周轉的話，應該是要找銀行才對。」至於二女兒賣房，他第一時間不知道此事，之後了解狀況後，他解釋：「二女兒有2個小寶貝，他們當時把（別墅）電梯拆掉，要扛著2個小孩上下樓，所以想買個平面的房子。」



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