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堀智榮美罹癌切舌「仍每天遭罵去死」　50歲歐巴桑被告後瞎辯：這算威脅？

記者張筱涵／綜合報導

日本80年代人氣偶像堀智榮美（堀ちえみ）罹患口腔癌第四期，2月動手術切除60％舌頭保命，怎料4月又發現得了食道癌。不管是日常生活還是療程她都常透過部落格分享，但常常有酸民留言「妳去死吧」、「快消失吧」，不堪其擾之下直接報警。

▲堀智榮美罹患癌症仍飽受酸民攻擊所苦。（圖／翻攝自推特koban0717）

▲堀智榮美罹患癌症仍飽受酸民攻擊所苦。（圖／翻攝自推特koban0717）

堀智榮美才剛切除60％舌頭抵抗口腔癌，4月又發現罹患食道癌要動手術，可說是一波未平一波又起，辛苦對抗病魔又要維持樂觀心情之下，卻常看到酸民留言「妳去死吧」、「快消失吧」，甚至還有人寄恐嚇信到家裡來，原本都只是默默忍受忽視，但長期下來真的受不了就直接報警了。

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令人意想不到的是，警方循著IP找到酸民是一名住在北海道的50幾歲婦人，她曾在堀智榮美2月切除舌頭手術前一天罵「去死吧！快消失吧！跟個白癡一樣」，又在對方4月食道癌手術後說「死了還比較好吧」。該名婦人被傳喚到案時毫無悔意：「我也不是寫說『殺了妳』，這種我也知道是威脅，但『妳去死』有算威脅嗎？大家不都這樣說嗎？不過寫了10次就這樣（被告）了。」

▲婦人受訪時毫無悔意。（圖／翻攝自推特aqqL2Dr39haYE3E）

▲婦人受訪時毫無悔意。（圖／翻攝自推特aqqL2Dr39haYE3E）

就算警察詳細說明，婦人仍認為自己沒有錯，受訪時說當初會看堀智榮美的部落格是從歌舞伎演員市川海老藏部落格推薦區連過去的，看見很多酸民都在攻擊「怎麼可能有癌症患者這麼有活力的啦」，就跟著加入一起罵：「老實說我對東京又不熟，怎麼可能真的去對她怎麼樣，反正我以後不看她部落格了啦！」

堀智榮美會提告就是希望每個人都要對自己的言論負責，那些網路留言看似無害實則是會造成傷害的。

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