富邦5本柱！韓金星女神抵台　眼疾未痊癒「照出席」一句話擄獲球迷

圖文／鏡週刊

韓職「金星女神」朴星垠來台，正式加盟Fubon Angels，與李珠珢、李雅英、南珉貞、李晧禎合體組成話題十足的「富邦5本柱」。只是星光閃閃的加盟背後，本刊上週直擊她結束記者會後的私下行程，發現這位新任女神竟低調入住台北市松江路上一晚約2,000多元的平價旅館，與好友李珠珢過往較高規格待遇相比，形成反差。

▲3/25，16：40，朴星垠（左）正式加盟Fubon Angels，記者會後工作人員陪同她離開。（圖／鏡週刊）



Fubon Angels今年陣容大洗牌，一口氣網羅多位韓籍啦啦隊成員，除了原本續約的李雅英、南珉貞與李珠珢外，去年暫別的李晧禎宣布回歸，再加上首次加盟的朴星垠，韓援陣容氣勢驚人，正式成員更擴編至27人，堪稱隊史最豪華開季名單。朴星垠首度公開亮相時，雖然中文還在學習中，仍向台下球迷喊話：「今年一起拿冠軍！」短短一句話立刻引發全場歡呼，展現滿滿企圖心。

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▲李雅英（左）、李珠珢（中）、朴星垠（右）一同出席富邦啦啦隊發表會。（圖／翻攝自Fubon Angels臉書／鏡週刊２）

眼疾未癒 仍堅持出席

▲3/25，16：42，朴星垠提著大包小包，離開大直典華。（圖／鏡週刊）

記者會當天，朴星垠造型也格外吸睛—右眼戴著眼罩現身，她透露是因為長針眼尚未痊癒，但仍堅持出席活動，展現敬業態度。即使少了一隻眼睛應援，她依然保持招牌笑容，還不時露出招牌「魔性笑聲」。

▲3/25，17：03，朴星垠（右）跟工作人員告別後，獨自進入旅館。（圖／鏡週刊）

3月25日下午4點多，本刊直擊朴星垠在工作人員陪同下步出台北市大直典華，隨即搭上計程車離開，一路駛往松江路，最後停在一間連鎖平價旅館門口，她獨自一人走進辦理入住，工作人員即離開。據了解，該旅館平均房價約2,000多元一晚，以外籍藝人來說相當樸實，而她隔天便返回韓國，短暫停留台灣一晚。

韓國隊友 開季將同宿

其實朴星垠與悍將球迷早已不陌生。早在2024年7月，她便曾以韓國起亞虎啦啦隊成員身分，參與「G!POP流行音樂節」登上大巨蛋舞台應援；同年底也現身富邦勇士主題日活動。過去悍將與起亞虎交流時，她更以地主身分熱情接待Fubon Angels成員，與女孩們互動密切，早已建立深厚情誼。如今正式加盟，被視為「回娘家」意味濃厚。

▲朴星垠4月即將再度來台，展開台灣啦啦隊生涯。（圖／翻攝自朴星垠IG／鏡週刊）

此外，朴星垠與「珠珠寶貝」李珠珢的好交情也是一大看點。兩人早在韓國起亞虎時期就認識，李珠珢透露：「一開始當啦啦隊的時候，姐姐就在我旁邊，沒想到可以在台灣一起當啦啦隊，真的很開心。」據了解，朴星垠已簽入好友廉世彬、河智媛、禹洙漢所屬經紀公司，待4月球季正式開打後，將與她們一起入住公司安排的宿舍。

▲朴星垠在韓國起亞虎擔任啦啦隊，也曾來台交流。（圖／翻攝自朴星垠IG／鏡週刊）

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