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邱瓈寬砸錢捐物資車！曝英文名「跟義剪有關」　親吐國片慘況：賺錢也被罵

記者蕭采薇／台北報導

演藝圈重量級大姊大「寬姐」邱瓈寬，1日攜手名模洪曉蕾出席慈善公益活動，霸氣捐贈偏鄉長照專車。不過向來心直口快的她，聊起近期經營國片市場的困境，以及過往作品遭批低俗的爭議時，豪邁笑稱自己完全不怕酸民，甚至喊話想再拍會被罵的賣座片。而針對好友林志玲日前被直擊進出台大醫院一事，她也大方給出回應。

▲▼邱瓈寬、洪曉蕾「到宅行動服務車」捐車儀式。（圖／記者周宸亘攝）

▲邱瓈寬「到宅行動服務車」捐車儀式。（圖／記者周宸亘攝）

霸氣護航林志玲！寬姐吐電影圈真心話：期待再被罵

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近年鮮少推出影視新作的邱瓈寬，坦言現在的國片大環境經營起來相當艱辛。回顧當年由她操刀的破億神作《大尾鱸鰻》曾被狂轟內容太過低俗，她展現大姐大風範表示：「電影市場很辛苦，賺錢也會被罵，但如果能被罵代表有人看，我反而覺得不錯。」

並直言：「我覺得無所謂，我也不怕罵的，我也期待還有被罵、有賣錢的作品。」目前她也正積極整理新劇本中，沒有放棄拍片目標。

▲▼邱瓈寬、洪曉蕾「到宅行動服務車」捐車儀式。（圖／記者周宸亘攝）

▲邱瓈寬、洪曉蕾響應公益，出席「到宅行動服務車」捐車儀式。（圖／記者周宸亘攝）

至於好友林志玲日前遭媒體捕捉出現在台大醫院，雖事後澄清僅是例行健檢，依舊引發外界關切。寬姐對此十分保護好友隱私，淡淡笑回：「這部分應該去問當事人。」並未多作延伸，但也強調未來只要遇到合適的企劃，隨時歡迎跟好朋友們再度攜手合作。

默默記下偏鄉需求捐專車！曝英文名全因「愛免費義剪」

談回今日的送暖善舉，起因於農曆年前她參與老人福利活動時，無意間聽聞長照協會理事長低聲透露，急需一輛能深入偏鄉運送物資與接送長輩的專車。當時她不動聲色，私下卻火速動員籌措，終於在今日讓這部愛心車輛正式上路。陪同出席的洪曉蕾也盛讚，這不僅是硬體設備的支援，更是把實質的陪伴送到弱勢長輩身邊。

▲▼邱瓈寬、洪曉蕾「到宅行動服務車」捐車儀式。（圖／記者周宸亘攝）

▲邱瓈寬回饋社會做公益。（圖／記者周宸亘攝）

寬姐透露，由於自己與同事近期都經歷了喪母之痛，因此對長者照護議題感觸極深。從小在大同區成長的她，對當地的老字號美食如數家珍，也對這次愛心行動能從充滿回憶的故鄉出發感到意義非凡。

有趣的是，熱心公益的她平時竟也愛享受志工的「義剪」服務，她幽默打趣說，自己已經被免費剪過兩次頭髮，更自嘲英文名字乾脆叫「Jason」，「因為很『節省』（諧音）。」當被拱是否考慮親自操刀幫老人理髮時，她立刻嚇得猛搖頭笑喊：「不要害人」。

▲「寬姐」邱瓈寬關懷老人。（圖／寬魚國際提供）

▲「寬姐」邱瓈寬日前出席義剪活動。（圖／寬魚國際提供）

錯過天王郭富城！見「AI豬哥亮」陷秀場回憶殺

近期天王郭富城悄悄來台拍攝電影《老子》，身為舊識的寬姐坦言自己真的分身乏術，實在擠不出時間與老友敘舊，直言平時滿腦子都在煩惱如何幫公司創造收益來養活一票員工，必須努力賺錢才能持續做公益。

此外，聊到最近利用AI最新科技還原已故天王豬哥亮風采的紀錄片《高雄有顆藍寶石》，她給予極高評價。寬姐回憶，當年她踏入演藝圈的第一份差事就是在藍寶石大歌廳，因此看到該片覺得特別有共鳴，並表態絕對力挺各類型的文創展現：「每一個年代有每一個年代的代表，我覺得很不錯啊！」甚至開玩笑說，自己突然有點想念那個還沒有大型演唱會的純粹年代。

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寬姐邱瓈寬

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