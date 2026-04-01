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監視器畫面曝！金昌民失去意識「仍遭拖行拳擊」　加害者竟還逍遙法外

記者張筱涵／綜合報導

韓國電影導演金昌民去年因遭毆打傷重不治離世，生前更透過器官捐贈挽救4條生命。隨著案情持續延燒，事發當時的監視器畫面近日曝光，清楚拍下他倒地後仍遭拖行、持續施暴的過程，殘忍畫面震驚社會，也讓家屬長期質疑的「調查失當」再度引發關注。

▲▼金昌民。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

▲金昌民遭施暴過程全被監視器拍下。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

凌晨帶兒用餐爆衝突　監視器還原施暴過程

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事件發生於2025年10月20日凌晨，地點在京畿道九里市一間24小時營業的餐廳。當時金昌民因患有自閉傾向的兒子臨時想吃炸豬排，帶著孩子外出用餐，卻在店內與其他桌顧客因噪音問題爆發口角，最終演變為肢體衝突。

根據警方與家屬說明，金昌民在衝突中遭對方揮拳擊倒後倒地不起。然而從最新曝光的監視器畫面可見，加害者並未因此停手，反而持續對已失去意識的他施暴，甚至將人拖行於地，過程極為非人道。

送醫延誤錯失黃金時間　最終腦死捐器官救4人

更關鍵的是，案發後金昌民並未立即送醫，約一小時後才被送往附近醫院。家屬指出，事發地點附近即有大學醫院，卻因延誤送醫錯失搶救黃金時間，最終導致他腦死。

金昌民於2025年11月7日被判定腦死，並在首爾江東聖心醫院辭世，生前完成器官捐贈，為4名患者帶來新生。

外送稿用　▲▼金昌民。（圖／翻攝自Instagram／neu_gate_film）

▲金昌民最終被判腦死。（圖／翻攝自Instagram／neu_gate_film）

拘捕令兩度遭駁回　嫌犯5個月後才移送檢方

家屬對整起事件的處理過程極度不滿，痛批從案發初期應對到後續調查皆顯草率。警方曾針對施暴男子等2人申請拘捕令，但均遭法院以「居所固定、無逃亡之虞」及「無滅證之虞」為由駁回，最終僅以不羈押狀態移送檢方。家屬表示，案發已超過5個月，嫌疑人仍可自由行動，甚至居住在距離不到10公里的地方，讓人感到極度不安與恐懼。

影壇新秀驟逝　遺作《回信》成最後作品

金昌民2013年以電影《諜影殺機》道具組進入影壇，後參與《獄火重生：金昌洙》、《毒梟》、《魔女首部曲：誕生》、《如果雨之後》、《烈火救援》等作品，逐漸累積實力。他亦執導《那個誰的女兒》、《九宜站3號出口》、《Boiler》、《回信》等作品，其中《那個誰的女兒》更讓他在2016年警察人權電影節奪下導演獎，正值創作生涯嶄露頭角之際卻驟然離世，令人唏噓。

原訂於全州國際短片電影節與首爾漢江國際電影節放映的遺作《回信》，因他生前質疑影展對導演待遇問題而撤片抵制，最終成為留在人世的最後作品。其劇本如今擺放於靈堂遺照前，成為送別現場最令人心痛的一幕。

家屬悲喊「孩子怎麼辦」　盼司法還公道

家屬悲痛表示：「想到送走父親、獨自留下的孩子，心真的像被撕裂一樣」，並呼籲司法機關給予加害者應有的嚴懲，盼還死者一個公道。

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金昌民

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