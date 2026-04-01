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快訊／李榮浩被反控抄襲！　揭10年前真相大罵：把我祖墳刨了我也不認

記者田暐瑋／綜合報導

歌手李榮浩日前公開指控女歌手單依純翻唱〈李白〉的行為是強行侵權，引發軒然大波，如今被指控他的〈小眼睛〉一曲也涉嫌抄襲日本歌手平井堅，對此，李榮浩1日也親上火線回應，「就是打死我，罵死我，把我祖墳刨了，把我頭剃了，我也不認，我沒有抄襲！」

李榮浩10年前舊歌被挖抄襲　他揭來龍去脈

李榮浩2015年創作的〈小眼睛〉被音樂博主對比發現旋律、和聲、結構甚至細節，與平井堅2003年的〈Signal〉幾乎一致，如今因為單依純事件再被挖出指控抄襲，他1日火大發文解釋來龍去脈，稱這首歌是20年前北漂時的練習作品，但當初這些音檔文件都被他隨便放置在電腦裏，並未好好分類管理，導致誤將翻唱練手的作品發給版權公司，「版權公司怕我忙也很少與我聯絡 他們有權利直接授權 無需問過我。」直到2016年發行時才知情。

▲▼李榮浩。（圖／翻攝自微博／李榮浩）

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▲李榮浩。（圖／翻攝自微博／李榮浩）

李榮浩強調，自己在出道初期因小眼睛的外貌特徵被調侃，當時知道公司推出這首歌時，讓他相當火大：「這樣出來公開調侃我的外貌，居然還寫成一首歌，我接受不了，抱歉那時剛出道還有些外型包袱，所以叫《小眼睛》是我當時最先生氣的點。」當下也立刻請公司聯繫平井堅方，但因為跨國聯繫曠日廢時，到最後版權公司倒閉，事情就不了了之。

李榮浩提3點聲明　已聯絡平井堅願意賠償

最後，李榮浩也提出3點聲明，「1.我沒有抄襲！！哪個250抄襲的人會抄的100%一樣，這就是那首歌原曲，換了位歌手唱了一遍；2.剛出道都在調侃我小眼睛，我怎麽可能自己寫了首小眼睛，讓別的歌手唱，要是我自己唱就算了，也算有個態度；3.16年我剛出道，處事都非常小心翼翼，怎麽會給自己挖這麽個明顯的大坑。」

▲▼李榮浩長沙演唱會，女歌迷穿婚紗來演唱會。（圖／翻攝自微博）

▲李榮浩。（圖／翻攝自微博／李榮浩）

李榮浩坦言，這件事已經堵在心裡很久成了疙瘩，現在也請公司持續聯絡平井堅，「不管對方如何決定，我都會與這件事中所有被牽連的人道歉並且賠償，這本就是我該做的，但我沒有抄襲！」也呼籲網友不要將自己神化，並表示更喜歡專注於音樂創作，而非參與娛樂圈的各種炒作，「就是打死我，罵死我，把我祖墳刨了，把我頭剃了，我也不認，我沒有抄襲！」

李榮浩全文：

這件事我不想躲過去

網上對我的抄襲風波 出道以來時而出現
首先我要說 我沒有抄襲！！

從入行以來給很多歌手寫過歌 有一首 叫《小眼睛》的歌曲 是我一直以來一個有口難辯的事兒 信不信是大家的權利 想罵的可以開罵

在這首歌的問題上 我認為已經超越抄襲 這就是那首歌原曲 100%一樣 換了位歌手唱了一遍

20年前剛來北京時 一邊以扒帶形式 （我記得在節目中還聊過這個） 練習音樂制作 有時候會填填詞唱進去 當作練習作曲 作詞 並不是拿來賣的 只是練習 也不可能賣掉 一聽就聽出來了 （大家可以理解為 按照買回來的書上譜子彈 然後錄下來 回看分析問題 練手 練腦） 當時就這樣 一邊練習制作 一邊寫歌 每個禮拜都會傳3-4首原創歌給到版權公司 這樣的日子大概持續了快10年

當時我還未養成每日整理桌面的習慣 所以我的電腦桌面是爆炸的亂 歌曲文件名字大部分都是 369 666 石榴 枕頭 面包之類的 這首拿來練習的就被我誤打包成一個rar文件發給版權公司

實際上傳給版權公司很多年 我記得好幾年都沒有賣掉

2013年出道做歌手 那時候事情非常非常多 版權公司怕我忙也很少與我聯絡 他們有權利直接授權 無需問過我

直到2016年這首歌發行時 看到有一首我作曲的叫《小眼睛》的歌曲 我的情緒是爆炸的 我在還沒聽的情況下 直接致電給版權公司 質問為何在我剛出道時 允許有一首叫《小眼睛》的歌 考慮我的感受了嗎 當時我剛出現在大眾視野 關於我的眼睛小這個事情 一直被拿來調侃 那年還沒那麽流行玩梗 這樣出來公開調侃我的外貌 居然還寫成一首歌 我接受不了 抱歉那時剛出道還有些外型包袱 所以叫《小眼睛》是我當時最先生氣的點

直到我聽完這首歌 我打給版權公司說清原由 問他們怎麽處理 他們說去聯系一下 海外的原作者 想想辦法 如何處理 後來不了了之 再後來我原本簽署的這家版權公司在當地結業不做了 導致更加不了了之

這個事在我心中堵著 太多年

1.我沒有抄襲！！哪個250抄襲的人會抄的100%一樣 這就是那首歌原曲 換了位歌手唱了一遍

2.剛出道都在調侃我小眼睛 我怎麽可能自己寫了首小眼睛 讓別的歌手唱 要是我自己唱就算了 也算有個態度

3.16年我剛出道 處事都非常小心翼翼 怎麽會給自己挖這麽個明顯的大坑

其實現在這樣 我心里反而踏實了很多 這件事我一直堵著太多年了 卡著處理不處理都不是 怎麽都是個難受

我已經請同事去主動聯絡 10幾年前這位海外的作者 把事情經過告訴他 沒辦法rar文件包是我發的 也成了發行的事實 我一定認 但不管對方如何決定 我都會與這件事中所有被牽連的人道歉並且賠償 這本就是我該做的 這歌本來就是他的 但我沒有抄襲 哪個250會抄的100%一模一樣

這件事一定會有結果 但不是說半小時那麽快 畢竟跨境 我這段話翻譯就要翻譯一下 想罵的現在可以開始罵了 我確實該罵 也要謝謝大家的嚴格監督 幫我了結了一個心事

除了這個烏龍事件 其他部分網友提到那些歌 就是打死我 罵死我 把我祖墳刨了 把我頭剃了 我也不認 我沒有抄襲

再說幾點題外話

1.我從出道以來講話就不太像個藝人 我嘗試過一段時間 太難受了 所以放棄了 我沒什麽特別的 我也不是什麽神人 厲害人 千萬不要神化我 這幾天我看到大家對我的誇獎 我認為我沒那麽厲害 也不要因此喜歡我 我會覺得很奇怪 這話我幾年前也講過

2.我早已發現我不太適合做藝人這個問題 與其出現在電視節目里宣揚自己多厲害 我更喜歡練琴和編曲 在網上啥話都亂說 大家可以看看我過往的社交平台就明白 我沒有說謊 因為我也實在不喜歡這些氛圍 大家可以去查查 我從幾年前就開始主動淡出熒幕 只是做專輯和線下演出 業內的朋友也可以去跟導演老板們八卦 我這幾年當面婉拒過多少綜藝節目和晚會 去過我演唱會的朋友更加了解我說的這一切

3.別去找單依純粉絲 這不是她粉絲做的 是有人希望我生氣 從而繼續在網上指責她 這不關單依純粉絲的事 至於是什麽群體 我不清楚 也不想清楚

總之我一定會處理好這件事 大家一定等我消息

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李榮浩單依純

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