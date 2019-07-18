記者張筱涵／綜合報導

最新一集《麻辣天后傳》找來曾經爆紅到幾乎每一台電視節目都有他們身影的藝人，大多數都靠著特別形象擔任助理主持人，而最後一位邀請到的來賓則是在網路上爆紅的，那就是「小胖弟」邱于承。

▲邱于承跳《美人計》爆紅。（圖／翻攝自likeyo0804 YouTube）

邱于承從小聽到音樂就喜歡跟著搖擺，因此也喜歡上跳舞和舞台，在姐姐偶然促成下大跳蔡依琳《美人計》，圓潤身形加上自信眼神還有特別搭配的洞洞裝，很快就在網路上竄紅，他也陸續推出《大藝術家》、《黑髮尤物》等影片，當年還榮幸親自跳給蔡依琳看，對方也親切指導動作。

請繼續往下閱讀...

▲蔡依琳當年還親自看邱于承跳舞。（圖／翻攝自麻辣天后傳 YouTube）

邱于承時隔9年再看《美人計》影片有點害羞，時不時遮臉尬笑：「覺得以前都在亂跳，現在比較有感情了。」回想當時因為爆紅也收到了拍戲邀約，還曾經入圍第46屆金鐘獎迷你劇集／電視電影最佳男配角，但常常請假的關係導致同儕關係不融洽。

▲邱于承還曾被邀請去拍攝《6局下半》。（圖／翻攝自LiTV線上影視）

「娘娘腔」、「死胖子」、「都不來學校自以為很跩啊」等語言攻擊都是當年常聽到的，邱于承從原本的自信快樂跳舞變得不敢去學校，自信心也降到谷底，但他並沒有因此一蹶不振，為了改變他人對自己的想法，努力減肥、學習跳男舞和化妝，最後也帶來氣勢十足的《怪美的》。

▼美人計 - 邱胖弟完整版。（影片／取自likeyo0804 YouTube，如遭刪除請見諒）

▼【完整版】當年的話題人物現在都在幹嘛呢？爆紅後的他們現在過的都好嗎？2019.07.17《麻辣天后傳》。（影片／取自麻辣天后傳 YouTube，如遭刪除請見諒）