ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊ØZI同居大6歲Angelina！　起底爆「她同時交往SBL張宗憲」

圖文／鏡週刊

【金曲新人小王1】ØZI橫刀奪愛球星張宗憲女友　同居姐弟戀ing 

▲7月10日17：05，ØZI和女友Angelina戴著棒球帽走出台北市信義區住所等Uber，據悉這是他們的同居愛巢。（圖／鏡週刊）

22歲的ØZI（陳奕凡）除了是葉璦菱的兒子，他的音樂才華也頗受今年金曲獎的肯定，奪下最佳新人獎後，緋聞也跟著一起開花。本刊直擊，他和有「台版馬思純」封號的28歲辣模Angelina（陳怡安）展開一段同居姐弟戀，雖然說男歡女愛沒什麼，但比對時間點，ØZI疑似當小王橫刀奪愛，讓Angelina前男友、富邦球星張宗憲慘戴綠帽。

【金曲新人小王1】ØZI橫刀奪愛球星張宗憲女友　同居姐弟戀ing

請繼續往下閱讀...

▲7月10日17：06，ØZI扛著行李箱放上Uber，隨後一起坐車到ØZI東區另一個住所。（圖／鏡週刊）

【金曲新人小王1】ØZI橫刀奪愛球星張宗憲女友　同居姐弟戀ing

▲7月10日18：26，ØZI回家換好衣服，和Angelina下樓逛街。（圖／鏡週刊）

【金曲新人小王1】ØZI橫刀奪愛球星張宗憲女友　同居姐弟戀ing

▲7月10日18：27，ØZI和女友Angelina一邊逛一邊談笑風生，相處輕鬆自然，Angelina胸前傲人雙峰呼之欲出。（圖／鏡週刊）

7月10日的下午5點，本刊直擊，ØZI和Angelina從高級地段台北市信義區的華廈出門，兩人都戴著棒球帽，穿著帶有洋派的潮流感，看起來相當登對。據悉，此處就是兩人同居的地點，ØZI手拿著黑色行李箱，和女友搭上Uber之後，前往ØZI東區忠孝敦化的另個住處，上樓放了東西之後，ØZI換了衣服，又和女友出門逛街。

【金曲新人小王1】ØZI橫刀奪愛球星張宗憲女友　同居姐弟戀ing

▲7月10日18：33，ØZI跑去眼鏡行配眼鏡，Angelina在一旁陪伴，但似乎沒看到喜歡的，又走出店門。（圖／鏡週刊）

【金曲新人小王1】ØZI橫刀奪愛球星張宗憲女友　同居姐弟戀ing

▲7月10日19：18，走到另一家眼鏡行，ØZI才買到喜歡的眼鏡，心滿意足和女友回家。（圖／鏡週刊）

【金曲新人小王1】ØZI橫刀奪愛球星張宗憲女友　同居姐弟戀ing

▲7月10日21：44，ØZI和女友分開後，就獨自到桃園機場，在華航天合聯盟櫃檯前check-in，飛往洛杉磯。（圖／鏡週刊）

兩人沿路在蕭條的東區散步，其實畫面頗為乏味，互動帶著輕鬆，看起來就像是一對常見的東區情侶，隨後ØZI走入眼鏡行，配完眼鏡之後，又散步回家，直到晚間九點，ØZI才又拿著行李箱下樓，和女友道別之後，自己前往機場，飛往美國洛杉磯。

【金曲新人小王1】ØZI橫刀奪愛球星張宗憲女友　同居姐弟戀ing

▲富邦勇士隊的張宗憲是知名球星，有「台灣噴射機」之稱。（圖／翻攝自張宗憲臉書）

【金曲新人小王1】ØZI橫刀奪愛球星張宗憲女友　同居姐弟戀ing

▲不過就是去年底，Angelina（左3）和張宗憲（左2）還一起到黑人（左4）、范范（右3）家作客，當時看來還很甜蜜，卻已和ØZI暗生愛火。（圖／翻攝自Angelina IG）

【金曲新人小王3】和球星張宗憲長跑6年　Angelina6月宣告單身

▲Angelina曾和張宗憲愛得超高調，她也因球員女友的身分爆紅。（翻攝自Angelina IG）

新銳歌手ØZI和性感辣模Angelina的愛情故事，似乎沒那麼單純，兩人在兩年間傳出緋聞，卻始終未正面承認 ，就是因為Angelina一直有交往長達6年的球星男友張宗憲，直到最近才終於和張宗憲分手。

Angelina本名陳怡安，和ØZI一樣從海外歸國，身材姣好，有古銅色肌膚，和豐乳翹臀，還曾出過健身書，照片經常衣不蔽體，相當惹火。她的前男友是有「台灣噴射機」之稱的富邦勇士隊張宗憲，兩人交往長達6年，廣為球迷所知。

【金曲新人小王3】和球星張宗憲長跑6年　Angelina6月宣告單身

【金曲新人小王3】和球星張宗憲長跑6年　Angelina6月宣告單身

▲Angelina在今年6月，自行在IG宣布和張宗憲分手，還模仿范冰冰分手瞎話。（翻攝自Angelina IG）

今年6月的時候，Angelina卻自行在IG上宣布分手，還呼應時事的，打上范冰冰和李晨分手的那句「我們不再是我們，我們依然是我們。」算一算時間點，去年12月時，ØZI和Angelina就因拍MV假戲真做，到她自行宣布分手的半年間，根本就和張宗憲交往的時間點重疊。

而且早在今年4月，就有粉絲發現，「不知道大家有沒有發現安安很久沒有po憲哥（註：張宗憲）」「不知道他們是不是分手了？安（註：Angelina）的臉書封面照片原本是兩個人的合照也換掉了」。

也許是不想讓人有無縫接軌或是劈腿重疊的印象，Angelina在7月12日的IG新貼文中，還偽裝單身寫著，「#單身最大誰都不准管我」，一堆不知情的水水粉絲們，還跟著喊「單身好、單身讚」，殊不知Angelina早就和新歡火熱同居中。

再回顧一下張宗憲和Angelina的戀情，其實相當高調，Angelina因到球場觀賽，被球迷直擊後爆紅，就常常在社群上曬恩愛，還一起接受媒體訪問，聊到相處細節，Angelina透露和張宗憲相識3年後，兩人才開始交往，會打動她的芳心，全是因為張宗憲很勤勞。

【金曲新人小王3】和球星張宗憲長跑6年　Angelina6月宣告單身

▲Angelina默默在網美圈累積人氣，曾受邀和邱澤（右）一起出席活動。（翻攝自Angelina IG）

【金曲新人小王3】和球星張宗憲長跑6年　Angelina6月宣告單身

▲辣模Angelina身材很讚，有著一雙纖細的大長腿，神似馬思純，有不少粉絲。（翻攝自Angelina IG）

當時Angelina的訪問是這樣寫的：「男友之前還住在宜蘭時，每天都會特地開車來台北接她下班，由於當時白天還在上學的關係，模特兒工作下班時間經常都拖到10、11點，但他依舊會來接，然後兩人再一起去吃宵夜，讓安安直呼這人真的很貼心！」 但看來女生要的根本不是貼心，張宗憲花了這麼久的時間台北、宜蘭兩地跑，都不如ØZI拍一支MV，就和Angelina進展到同居情。

【金曲新人小王3】和球星張宗憲長跑6年　Angelina6月宣告單身

▲Angelina曾經在訪問中說過，和張宗憲（左）永遠不會分手，卻因ØZI而黯然結束。（圖／翻攝自張宗憲臉書）

「因為我比較容易被影響，比如說我對於買東西就有選擇障礙，如果我選不出顏色就會直接包色，很容易失控，所以很需要身邊的人來拉住我。」Angelina過去是如此形容她和張宗憲的關係，諷刺的是，去年七夕情人節前夕，他們還接受雜誌專訪，大聊彼此的恩愛日常，張宗憲說：「雖然彼此滿忙的，但因為我們兩個都喜歡運動，有空就會一起去爬山、重訓，或是去海邊。」

▼鏡週刊 鏡爆頭條》金曲新人成小王 ØZI橫刀奪愛張宗憲女友。（影片／取自鏡週刊YouTube，如遭刪除請見諒）

【更多鏡週刊報導】

【金曲新人小王2】ØZI拍SM虐戀MV擦出欲火　女方爆粗口否認劈腿

【金曲新人小王4】高中交過3位洋人女友　ØZI的性教育葉璦菱教得好

【金曲新人小王5】ØZI情欲歌詞寫下野獸派內心　自稱老宅男撇橫刀奪愛

閻奕格美聲飆《獅子王》神曲！　「舉起家貓」完美複製經典畫面XD

推薦閱讀

獨家／恭喜王陽明當爸了！蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

獨家／恭喜王陽明當爸了！蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

郭美美坐牢5年出獄了！　素顏無P現身「臉圓一圈」…網傻眼：哪位？

郭美美坐牢5年出獄了！　素顏無P現身「臉圓一圈」…網傻眼：哪位？

20歲布魯克林「駝背蓄鬍」變五五身！　網一看近照驚呆：比爸還老

20歲布魯克林「駝背蓄鬍」變五五身！　網一看近照驚呆：比爸還老

小甜甜「謝忻學乖了」和解閨蜜　曝她切割阿翔...撂重話：欺騙就要付出代價

小甜甜「謝忻學乖了」和解閨蜜　曝她切割阿翔...撂重話：欺騙就要付出代價

鄧紫棋《新說唱2》爆嚴重失誤！　潘瑋柏傻眼「選手當場臉垮」氣氛超尷尬

鄧紫棋《新說唱2》爆嚴重失誤！　潘瑋柏傻眼「選手當場臉垮」氣氛超尷尬

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

瑤瑤脫衣…沙灘解放比基尼！　「單手遮不住E級豪球」網暈：好白

瑤瑤脫衣…沙灘解放比基尼！　「單手遮不住E級豪球」網暈：好白

獨家／分手美國男友1年　《炮仔聲》璟宣「辣照齊發」求好姻緣

獨家／分手美國男友1年　《炮仔聲》璟宣「辣照齊發」求好姻緣

劉愷威上台陪女兒表演「小糯米長相曝光」！　網翻舊照驚呼：跟楊冪一模一樣

劉愷威上台陪女兒表演「小糯米長相曝光」！　網翻舊照驚呼：跟楊冪一模一樣

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨家／恭喜王陽明當爸了！蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

郭美美坐牢5年出獄了！　素顏無P現身「臉圓一圈」…網傻眼：哪位？

20歲布魯克林「駝背蓄鬍」變五五身！　網一看近照驚呆：比爸還老

小甜甜「謝忻學乖了」和解閨蜜　曝她切割阿翔...撂重話：欺騙就要付出代價

鄧紫棋《新說唱2》爆嚴重失誤！　潘瑋柏傻眼「選手當場臉垮」氣氛超尷尬

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

瑤瑤脫衣…沙灘解放比基尼！　「單手遮不住E級豪球」網暈：好白

獨家／分手美國男友1年　《炮仔聲》璟宣「辣照齊發」求好姻緣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, ØZI, 陳奕凡, Angelina, 陳怡安, 張宗憲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《怪奇物語3》哈普警長真的死了？　本尊親自解答
  2. 花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！　小孩淒厲哭叫掙扎…記者嚇崩潰
  3. 劉以豪爆「遭廠商怒罵太跩」　代言價碼曝光...1原因拒絕！
  4. 直擊ØZI同居大6歲辣模！　起底爆「她同時交往SBL張宗憲」
  5. 尹鈞相演老師自嘲「回不去了」　崔振赫報殺弟仇淪落！
  6. 王嘉爾運動濕透「脫到剩緊身褲」！　粉絲往下瞄…羞爆：身材太好
  7. 羅晉完成「唐嫣吩咐」偷放閃！　曝私下對話內容甜炸
  8. 24歲中性男星是導演親兒！「可男可女」風格前衛時尚圈愛死他
  9. 藍雅芸改名「藍甯彤」求運勢　尋2年算命都得結論：別再為別人活
  10. 希望姐姐多愛自己一點！　大S聽完「他的真心話」淚崩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366