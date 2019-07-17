圖文／鏡週刊

▲7月10日17：05，ØZI和女友Angelina戴著棒球帽走出台北市信義區住所等Uber，據悉這是他們的同居愛巢。（圖／鏡週刊）

22歲的ØZI（陳奕凡）除了是葉璦菱的兒子，他的音樂才華也頗受今年金曲獎的肯定，奪下最佳新人獎後，緋聞也跟著一起開花。本刊直擊，他和有「台版馬思純」封號的28歲辣模Angelina（陳怡安）展開一段同居姐弟戀，雖然說男歡女愛沒什麼，但比對時間點，ØZI疑似當小王橫刀奪愛，讓Angelina前男友、富邦球星張宗憲慘戴綠帽。

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▲7月10日17：06，ØZI扛著行李箱放上Uber，隨後一起坐車到ØZI東區另一個住所。（圖／鏡週刊）

▲7月10日18：26，ØZI回家換好衣服，和Angelina下樓逛街。（圖／鏡週刊）

▲7月10日18：27，ØZI和女友Angelina一邊逛一邊談笑風生，相處輕鬆自然，Angelina胸前傲人雙峰呼之欲出。（圖／鏡週刊）

7月10日的下午5點，本刊直擊，ØZI和Angelina從高級地段台北市信義區的華廈出門，兩人都戴著棒球帽，穿著帶有洋派的潮流感，看起來相當登對。據悉，此處就是兩人同居的地點，ØZI手拿著黑色行李箱，和女友搭上Uber之後，前往ØZI東區忠孝敦化的另個住處，上樓放了東西之後，ØZI換了衣服，又和女友出門逛街。

▲7月10日18：33，ØZI跑去眼鏡行配眼鏡，Angelina在一旁陪伴，但似乎沒看到喜歡的，又走出店門。（圖／鏡週刊）

▲7月10日19：18，走到另一家眼鏡行，ØZI才買到喜歡的眼鏡，心滿意足和女友回家。（圖／鏡週刊）

▲7月10日21：44，ØZI和女友分開後，就獨自到桃園機場，在華航天合聯盟櫃檯前check-in，飛往洛杉磯。（圖／鏡週刊）

兩人沿路在蕭條的東區散步，其實畫面頗為乏味，互動帶著輕鬆，看起來就像是一對常見的東區情侶，隨後ØZI走入眼鏡行，配完眼鏡之後，又散步回家，直到晚間九點，ØZI才又拿著行李箱下樓，和女友道別之後，自己前往機場，飛往美國洛杉磯。

▲富邦勇士隊的張宗憲是知名球星，有「台灣噴射機」之稱。（圖／翻攝自張宗憲臉書）

▲不過就是去年底，Angelina（左3）和張宗憲（左2）還一起到黑人（左4）、范范（右3）家作客，當時看來還很甜蜜，卻已和ØZI暗生愛火。（圖／翻攝自Angelina IG）

▲Angelina曾和張宗憲愛得超高調，她也因球員女友的身分爆紅。（翻攝自Angelina IG）

新銳歌手ØZI和性感辣模Angelina的愛情故事，似乎沒那麼單純，兩人在兩年間傳出緋聞，卻始終未正面承認 ，就是因為Angelina一直有交往長達6年的球星男友張宗憲，直到最近才終於和張宗憲分手。

Angelina本名陳怡安，和ØZI一樣從海外歸國，身材姣好，有古銅色肌膚，和豐乳翹臀，還曾出過健身書，照片經常衣不蔽體，相當惹火。她的前男友是有「台灣噴射機」之稱的富邦勇士隊張宗憲，兩人交往長達6年，廣為球迷所知。

▲Angelina在今年6月，自行在IG宣布和張宗憲分手，還模仿范冰冰分手瞎話。（翻攝自Angelina IG）

今年6月的時候，Angelina卻自行在IG上宣布分手，還呼應時事的，打上范冰冰和李晨分手的那句「我們不再是我們，我們依然是我們。」算一算時間點，去年12月時，ØZI和Angelina就因拍MV假戲真做，到她自行宣布分手的半年間，根本就和張宗憲交往的時間點重疊。

而且早在今年4月，就有粉絲發現，「不知道大家有沒有發現安安很久沒有po憲哥（註：張宗憲）」「不知道他們是不是分手了？安（註：Angelina）的臉書封面照片原本是兩個人的合照也換掉了」。

也許是不想讓人有無縫接軌或是劈腿重疊的印象，Angelina在7月12日的IG新貼文中，還偽裝單身寫著，「#單身最大誰都不准管我」，一堆不知情的水水粉絲們，還跟著喊「單身好、單身讚」，殊不知Angelina早就和新歡火熱同居中。

再回顧一下張宗憲和Angelina的戀情，其實相當高調，Angelina因到球場觀賽，被球迷直擊後爆紅，就常常在社群上曬恩愛，還一起接受媒體訪問，聊到相處細節，Angelina透露和張宗憲相識3年後，兩人才開始交往，會打動她的芳心，全是因為張宗憲很勤勞。

▲Angelina默默在網美圈累積人氣，曾受邀和邱澤（右）一起出席活動。（翻攝自Angelina IG）

▲辣模Angelina身材很讚，有著一雙纖細的大長腿，神似馬思純，有不少粉絲。（翻攝自Angelina IG）

當時Angelina的訪問是這樣寫的：「男友之前還住在宜蘭時，每天都會特地開車來台北接她下班，由於當時白天還在上學的關係，模特兒工作下班時間經常都拖到10、11點，但他依舊會來接，然後兩人再一起去吃宵夜，讓安安直呼這人真的很貼心！」 但看來女生要的根本不是貼心，張宗憲花了這麼久的時間台北、宜蘭兩地跑，都不如ØZI拍一支MV，就和Angelina進展到同居情。

▲Angelina曾經在訪問中說過，和張宗憲（左）永遠不會分手，卻因ØZI而黯然結束。（圖／翻攝自張宗憲臉書）

「因為我比較容易被影響，比如說我對於買東西就有選擇障礙，如果我選不出顏色就會直接包色，很容易失控，所以很需要身邊的人來拉住我。」Angelina過去是如此形容她和張宗憲的關係，諷刺的是，去年七夕情人節前夕，他們還接受雜誌專訪，大聊彼此的恩愛日常，張宗憲說：「雖然彼此滿忙的，但因為我們兩個都喜歡運動，有空就會一起去爬山、重訓，或是去海邊。」

▼鏡週刊 鏡爆頭條》金曲新人成小王 ØZI橫刀奪愛張宗憲女友。（影片／取自鏡週刊YouTube，如遭刪除請見諒）

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