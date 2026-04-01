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甩肉變帥哥！開民宿咖啡廳暴肥　黃雅珉兒半年減40公斤

黃雅珉兒子Jerom半年甩肉快40公斤，毅力驚人。去年Jerom因為在廚房工作拚命吃，結果身材胖到120公斤。（黃雅珉提供）

▲黃雅珉兒子Jerom半年甩肉快40公斤，毅力驚人。去年Jerom因為在廚房工作拚命吃，結果身材胖到120公斤。（圖／黃雅珉提供）

圖文／鏡週刊

昔「城市少女」黃雅珉的兒子Jerom在2年前開始經營民宿咖啡店，沒想到不停試餐竟換來職業傷害，加上原本就愛吃、食量驚人，常常一餐吃到2人份，體重一路飆升，最高甚至來到125公斤，原本不以為意，但精神狀況不佳，讓他決心減重，結果半年內狂瘦40公斤，徹底甩掉胖弟身材。

Jerom從小就是小胖弟，高中時期因為學跳舞，身材抽高變瘦，一度踏進演藝圈拍戲。但前幾年對未來覺得茫然，於是和媽媽黃雅珉改造老屋成民宿，同時經營咖啡餐飲，只是他常常不工作時就吃飽睡、睡飽吃，讓體重快速飆到人生巔峰的125公斤。

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黃雅珉（右）和況明潔（左）當年組成少女團體「城市少女」，紅極一時。（翻攝自網路）

▲黃雅珉（右）和況明潔（左）當年組成少女團體「城市少女」，紅極一時。（圖／翻攝自網路）

極端減重　一天吃一餐

Jerom坦言太胖時，每每吃完就想睡，整天容易疲憊，去年6、7月，他突然萌生強烈念頭：「不能再這樣下去了！」不過又拖了3個月，才下定決心動起來，徹底改變人生。

Jerom（左）6年前曾和蘇葦華（右）演過BL劇《因為愛你》。

▲Jerom（左）6年前曾和蘇葦華（右）演過BL劇《因為愛你》。 

為了減重，Jerom一開始採取近乎「極端」方式，1天只吃1餐並進行生酮飲食，嚴禁碳水化合物，主要以蛋白質為主，還搭配高強度運動，包括健身房運動和爬山交替進行，一練就是2小時起跳，甚至單次騎車可達3、4小時。

果然短短3個月就很有成績，體態已是肉眼可見的縮小，然而減肥過程並非一路順遂，他也曾遇到「撞牆期」，在100公斤的關卡，體重停滯不前讓他備受打擊，但仍咬牙撐過，認為「都走到這一步了，不能放棄。」

黃雅珉（右）前兩年和兒子Jerom（左）一起經營民宿咖啡廳。（j home cafe提供）

▲黃雅珉（右）前兩年和兒子Jerom（左）一起經營民宿咖啡廳。（圖／j home cafe提供）

調整策略　增肌又減脂

隨著對身體的理解加深，Jerom逐漸調整策略，發現過度極端反而會讓身體啟動保護機制，因此開始恢復攝取適量碳水，注重營養均衡，並以「增肌減脂」為目標，讓肌肉量提升、燃脂效率更好。他也建立規律飲食習慣，採取「6天正常飲食、1日放鬆」的方式，不再讓自己長期壓抑，反而更容易持續。如今體重已降至約88公斤，瘦下將近40公斤，成功告別百公斤門檻。

Jerom笑說，自己「很有胖的天分」，身高183公分的他自嘲骨架大吃虧，未來希望再精進體態，更以男星彭于晏為目標，盼能練出精實線條。

183公分的Jerom當兵前，曾經有過難得的好身材。（翻攝自黃士杰IG）

▲183公分的Jerom當兵前，曾經有過難得的好身材。（圖／翻攝自黃士杰IG）

比起外型改變，Jerom更開心是自己心態上的轉變，因為過去生活沒有目標，容易陷入低潮與憂鬱，如今有了明確方向與自律節奏，反而每天都過得更踏實、開心，「為自己努力，是一件很值得的事。」


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