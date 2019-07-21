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被詛咒快去死！小A辣「穿紅衣自拍」：變鬼糾纏你　結局神展開…網笑瘋

記者潘慧中／綜合報導

網紅小A辣雖是男兒身，但歷經隆乳、削骨整型，如今外表已經蛻變成女人，卻常因此遭看不慣的網友辱罵，最近甚至被詛咒快去死，對此，他只淡定地回傳一張自拍照說：「我最愛穿紅衣紅內褲，哪天真的出意外，我可以為了你們放棄投胎，糾纏你們這些嘴壞壞的人！」

▲▼小A辣。（圖／翻攝自Facebook／小A辣）

▲小A辣總是以高EQ回應網友的惡意攻擊。（圖／翻攝自Facebook／小A辣）

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小A辣21日公開網友惡意謾罵的私訊截圖，對方劈頭就罵他臭人妖，他不解地說：「我沒很臭啊！我都有洗澡欸！」沒想到，對方接著罵：「你怎那麼不要臉？怎不去死一死啊？」他看到後回傳一個笑臉符號勸：「這樣說話不好喔，不要造口業。」

▲▼小A辣。（圖／翻攝自Facebook／小A辣）

▲▼小A辣回傳紅衣照給酸民。（圖／翻攝自Facebook／小A辣）

▲▼小A辣。（圖／翻攝自Facebook／小A辣）

不料，該網友仍不聽勸，小A辣最後以一張單穿紅色小可愛的自拍照回擊，嚇得對方連忙道歉：「剛剛是我家小朋友拿我手機亂罵。」神展開讓他哭笑不得地說：「原來大家都怕紅衣女鬼啊？」

▲▼小A辣。（圖／翻攝自Facebook／小A辣）

▲▼粉絲支持小A辣提告酸民。（圖／翻攝自Facebook／小A辣）

▲▼小A辣。（圖／翻攝自Facebook／小A辣）

被問到為何不提告酸民，小A辣理智地表示因為不想浪費國家資源，也有人好奇他為何不公開酸民的帳號，他則搞笑地拒絕：「這是我跟他的約定，我變成鬼要找他。」

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