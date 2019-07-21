李富城老婆癌逝！　370字悲悼「摯愛老伴棄我而去」

▲李富城妻子病逝。（圖／翻攝自李富城臉書）

記者李玟儀／綜合報導

氣象專家李富城20日晚間宣布噩耗，結縭55年的妻子離世了，他感慨這麼多年來，妻子不只是賢內助，也是恩人、好友、至親及最愛的人，一句「沒有她在背後的支持，那有今天的我。」道盡對妻子的愛與感謝。

李富城20日在臉書發文：「噩耗傳來，李媽媽走了，一位平凡的好友，最愛，老伴，棄我而去。」夫妻倆相知相惜55年，如今畫下句點，他的難過心情可想而知。回憶起過去攜手共度的日子，他將自己所擁有的榮耀，歸功於一直以來無怨無悔付出的老婆，「我是一個放手天下的人，如一頭野馬，只有他，會在適當的時候拉住了我，我不善官場，不會逢迎拍馬，他却背後替我建立了人脈。」

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▲李富城與夫人，攝於1963年。（圖／翻攝自李富城臉書）

夫人除了是賢內助，也在職場上發揮自己的影響力，李富城說：「她這一生活得精彩。」一手打造了榮民總醫院的體檢科，夫人從一個主管體檢的業務員，憑藉著努力與能力，讓榮總體檢科憑空而起，並讓體檢業務蒸蒸日上，展現了在事業上的才華。

遺憾的是，夫人在年初檢查出罹患大腸癌第3期，即便積極投入化療，效果仍不顯著甚至逐漸惡化，據《中國時報》報導，李富城表示，妻子原先在醫院療養，在醫生通知情況不樂觀後，妻子動念回家，最後他陪著愛妻在家走完人生最後的時光。而在妻子癌逝後，李富城因為過於悲痛打算休息一段時間，近期不打算在臉書上談論氣象，先好好沉澱心情。

李富城臉書全文：

各位至親好友

噩耗傳來，李媽媽走了，一位平凡的好友，最愛，老伴，棄我而去，我有今天成就，都要歸功於他，沒有他在背後的支持，那有今天的我，他是我的恩人，我的好友，我的至親 ，我的最愛，默默的陪我走了55年，從無怨言，我是一個放手天下的人，如一頭野馬，只有他，會在適當的時候拉住了我，我不善官場，不會逢迎拍馬，他卻背後替我建立了人脈。

他這一生活的精采，榮民總醫院的體檢科，是他一手打造起來的，從一主管體檢業務員，發展成三間病房的體檢科，一生不平凡，一手讓榮總的體檢科平空而起，民國五，六十年代，榮總首開體檢，針對歸國僑胞，當年只有20個床位，分散在各科頭等病房，他負責床位按排，他先建立了個人資料，主動聯絡，使體檢業務蒸蒸蒸日上，每位體檢三天兩夜，費用24000元，體檢人員眾多，二十床不夠，於在中正樓建成，首開國內體檢專科病房，於是他轉任內視鏡枝（應為技）師。

