記者李玟儀／綜合報導

大陸歌唱節目《中國好聲音》最新一季又開播了，在導師轉身選人環節，舞台上出現了資深唱將紀曉君，動人的歌聲讓全場觀眾聽得如癡如醉，沒想到卻沒有任何一位導師轉身，網友看傻，怒嗆製作單位有劇本。

▲▼紀曉君上《中國好聲音》卻沒導師轉身。（圖／翻攝自YouTube／中國好聲音官方頻道）

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《中國好聲音2019》近日開播，選人環節中，出現了重量級大咖，紀曉君。她演唱《偶然》，悠然的旋律中先以原住民語開頭，簡簡單單的背景音樂，襯托她富有情感的嗓音，一開口就能立刻吸引住所有人的目光。

正式進入主歌，紀曉君一貫嘹亮中帶點滄桑感的歌聲，讓人不自覺被帶入並沉浸在歌曲的情緒中，但是她的演唱技巧純粹，讓表演不會變得過分濫情浮誇，4位導師背對著她靜靜地欣賞、頻頻點頭，只是將近4分鐘的時間過去了，直到歌曲結束都沒有任何一位導師轉身，事後才扼腕地說很後悔，要好好檢討耳朵。

▲網友質疑製作單位有劇本。（圖／翻攝自微博）

對於紀曉君明明唱得很好，卻無法繼續留在舞台上，不少網友都表示難以理解，「明顯唱得特別好，懷疑有劇本。」並點名歷來有實力的資深選手，像娃娃、陳彼得都和紀曉君一樣成為砲灰，明顯節目有劇本。

但也有網友持不同看法，認為紀曉君的實力早就不需要《好聲音》幫襯，「主要是太有實力了，導師們也會有壓力。」就像那英說的，紀曉君已經是殿堂級的歌手，如果導師轉身的話，後面的比賽可能對多數選手來說都沒有太大的意義了。