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張藝興爆秘戀「鹿晗女友閨蜜」　網挖出「不尋常舉動」粉絲心碎一地

記者李玟儀／綜合報導

男星張藝興以韓團EXO成員出道，近年大多在大陸發展，歌唱、戲劇兩不誤。前段時間，他在綜藝節目上接到媽媽的催婚電話，當時笑得靦腆，沒想到近日卻有網友整理蛛絲馬跡，指他疑似和鹿晗女友關曉彤的閨蜜張雪迎交往中。

▲▼大陸網友爆張藝興秘戀張雪迎。（圖／翻攝自微博）

▲張藝興、張雪迎。（圖／翻攝自微博）

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看似沒有太多交集的張藝興和張雪迎，被大陸網友發現，2018年2月同時出現在章子怡的生日聚會，兩人前後排入鏡，中間只隔了一人，同年12月他幫女方宣傳電影，網友指稱張藝興過去極少為不是《極限挑戰》「男人幫」的藝人宣傳，甚至這也是他第一次幫女演員宣傳，當時這個舉動曾引起粉絲心碎。

不僅如此，張雪迎在拍攝《白髮》時，張藝興曾現身探班，網友甚至在某支影片中，清楚聽到他的聲音及笑聲傳出，不過也有粉絲認為，《白髮》的男主角李治廷和張藝興有私交，他也可能是一起探班。

▲▼大陸網友爆張藝興秘戀張雪迎。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸網友爆張藝興秘戀張雪迎。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸網友爆張藝興秘戀張雪迎。（圖／翻攝自微博）

只是過去張藝興很少和女演員有太多往來，如今和張雪迎的互動被挖出，立刻吸引一票網友熱議，有人就說了，如果2人真的交往中，那2017年央視的活動上，就不只有鹿晗、關曉彤這對，當晚同台的還有張藝興、張雪迎。不過這些都只是網友猜測，究竟雙方是否戀愛中，仍待當事人親口說明。

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