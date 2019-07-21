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BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

記者李玟儀／綜合報導

雙胞胎女團BY2參加大陸選秀節目《明日之子3》，以選手身分重新出發，力拼再次站上舞台上發光發熱。從節目開播後，姊妹倆的唱跳實力有目共睹，但每一週的成績卻逐漸下滑，從最初的5星被降級，之後排名又不斷往後移，在最新的一集中，兩人更是變成「零星」，讓觀眾很傻眼。

▲▼BY2零星。（圖／翻攝自WeTV、微博）

▲BY2唱跳精彩。（圖／翻攝自WeTV）

BY2在節目小考中表演唱跳《衝一波》，一改過去可愛的風格，而是以Jazz Funk的風格應戰，整體表現穩定發揮實力，就連星推官之前強調的和聲也練成了，演出贏得所有人好評，6星彷彿就在眼前了！

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表演結束後，孟美岐給出的評價是「很有感染力」，孫燕姿也誇「還不錯」，但在6位星推官開會討論後，卻沒有給BY2任何一顆星，不只姊妹倆當場表情僵住，其他選手也是一臉錯愕。

▲▼BY2零星。（圖／翻攝自WeTV、微博）

▲▼BY2零星。（圖／翻攝自WeTV）

▲▼BY2零星。（圖／翻攝自WeTV、微博）

星推官之一的華晨宇解釋，BY2已經出道10年，應該非常了解娛樂圈的生態，「當你在做一個作品的時候，第一反應應該想的是，這個風格誰是TOP，我就要比這個TOP還厲害，要不然就跟他一樣，要不就跟他完全不一樣，但我也能做到另一個頂尖出來，這才是對的。」

華晨宇認為，如果只是普通求進步，那是新人該考慮的問題，而BY2需要面對的是超越自己、走出舒適圈，否則即便BY2最後拿到了本季的冠軍，在沒有任何突破的狀態下，「妳們過2年還會變成『RESTART』。」

▲▼BY2零星。（圖／翻攝自WeTV、微博）

▲▼BY2零星，網友正反面意見。（圖／翻攝自微博）

▲▼BY2零星。（圖／翻攝自WeTV、微博）

只是「零星」的殘酷結果仍然讓不少BY2支持者既難過又不解，「她們本來幾乎全能，唱跳舞蹈能力不用質疑，總不能給你說段相聲吧！」但也有不少網友理解星推官的決定，認為幾次節目看下來，BY2雖然表演很穩定，但真的沒有太大的突破，星推官也是因為愛之深責之切，希望她們能更好。

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