KID曬「變老臉」…神複製綜藝大哥！　「以後這麼帥我放心了」爽炸

記者阮巧雯／綜合報導

近日「老臉相機（FaceApp）」正夯，不論國內外明星藝人都上傳自己老顏照，KID（林柏昇）18日也跟風上傳，但照片一發，與綜藝界大哥余天100％神複製，讓人傻傻分不清楚，到底是余天本尊照還是KID變臉照。

▲KID曬老臉照（如右圖），網友猛然一看根本綜藝大哥余天。（圖／翻攝自IG／circuskidd）

照片中，這位身穿深色襯衫的男子疑似余天，而曬照的KID發文寫道：「大家都在瘋長大APP！原來我以後這麼帥！那我就放心了！」可是不管怎麼看就像余天本尊，讓不少網友看了一頭霧水。有人相信這就是KID變臉後的樣子，笑翻直呼「根本余天」、「簡直一模一樣」、「你會有一個兒子叫余祥銓。」但也有網友認為這就是余天本人照片，認為「這就是余天」、「你根本沒用那個APP！」

請繼續往下閱讀...

▲KID上傳自己變老臉照，100％神複製余天讓網友好疑惑。（圖／翻攝自IG／circuskidd）

其實很早之前就有人覺得KID撞臉余天，他主持外景節目星途大開，但也因此暴肥20公斤，從此被笑虧跟余天越長越像。他也曾在節目表示：「自己照鏡子也覺得滿像余天大哥。」

▲KID變胖撞臉余天。（圖／資料照、記者黃子瑋攝）