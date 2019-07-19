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自閉症育幼院童不敢進戲院！《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》暖心舉辦公益放映

▲▼《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》。公益首映會，片商捷傑電影包場邀請新北市大同育幼院全體院童，搶先全台上映觀賞電影。（圖／捷傑電影提供）

▲《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》。（圖／捷傑電影提供）

記者林映妤／台北報導

動畫電影《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》19日在喜樂時代影城永和店舉辦公益首映會，片商捷傑電影包場邀請新北市大同育幼院全體院童，搶先全台上映觀賞電影，社工師林宏盈表示很多小朋友是第一次體驗進戲院看電影，因為自閉症等情緒問題讓他們不好意思進戲院，大呼很感謝有這次的活動！

▲▼《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》。公益首映會，片商捷傑電影包場邀請新北市大同育幼院全體院童，搶先全台上映觀賞電影。（圖／捷傑電影提供）

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▲▼《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》公益首映會，片商捷傑電影包場邀請新北市大同育幼院全體院童，搶先全台上映觀賞電影。（圖／捷傑電影提供）

▲▼《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》。公益首映會，片商捷傑電影包場邀請新北市大同育幼院全體院童，搶先全台上映觀賞電影。（圖／捷傑電影提供）

這隻瑪雅小蜜蜂可是大有來頭，自1912年德國出版首部長篇童話後，人氣旋「蜂」席捲全球一世紀，故事被翻譯多種語言、舞台劇、電視TV動畫等各式周邊商品。

這次德國、澳洲聯合打造動畫電影，讓小蜜蜂飛上大銀幕，由曾經發行大家兒時記憶的經典《新北海小英雄》、《阿爾卑斯山少女》CG動畫系列的製作公司Studio 100 Media操刀，豐富製作經驗的諾埃爾克利裡（Noel Cleary）執導，突破傳統平面動畫難以呈現的細膩，將瑪雅蜜蜂3D立體可愛重現，栩栩如生還原蟲蟲們的生動活潑，喚起《蟲蟲危機》般的悸動，讓大小朋友都能從中得到滿滿歡樂。

▲▼《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》。公益首映會，片商捷傑電影包場邀請新北市大同育幼院全體院童，搶先全台上映觀賞電影。（圖／捷傑電影提供）

▲▼《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》。（圖／捷傑電影提供）

▲▼《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》。公益首映會，片商捷傑電影包場邀請新北市大同育幼院全體院童，搶先全台上映觀賞電影。（圖／捷傑電影提供）

這次英文版配音卡司，請到了知名童星《瘋狂麥斯：憤怒道》可可傑克吉莉絲（Coco Jack Gillies）與澳洲男星《鋼鐵英雄》理查勞斯伯格（Richard Roxburgh）一同為動畫獻聲。故事圍繞在一隻與眾不同名叫瑪雅的小蜜蜂，她對世界充滿好奇，也不喜歡蜜蜂世界複雜的規則，常常違規的她被女皇陛下視為眼中釘。

在一次嚴重的闖禍惹惱了女皇之後，女皇陛下命令她和邊緣蟲蟲們組隊參加「蜜糖大賽」，必須贏得冠軍才能守住她們今年冬天的蜂蜜存糧。看看瑪雅與朋友們如何利用團隊精神，突破「蟲蟲」難關，勇敢出擊！

瑪雅在大人眼中不太聽話，甚至是隻有點魯莽的小蜜蜂，但她面對外界不合理的要求，勇敢反擊不輕易屈服的個性，也讓整個大紅花草叢得以有機會翻身，儘管在嘗試的過程中經歷重重困難，但她也不放棄、把握手中每一個機會，滿滿正能量讓看電影的大人、小孩佩服不已。《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》8月2日中英文版全台同步上映。

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