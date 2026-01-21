電影版《淘氣小企鵝啵樂樂》風靡全球！　韓國票房飆破22億

▲ 《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》將在台上映。（圖／車庫娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

奇幻動作冒險鉅獻《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》（Pororo Sweet Castle Adventure）中韓文版將於2月6日在台上映，其曾在2013年締造463萬觀影人次驚人紀錄的《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂》，終於推出了第10部電影版作品，先前在韓國上映27天內，在強片圍攻之下，仍穩占票房TOP10，最終票房為22億2千萬韓元。

▲▼ 《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》在韓國締造22億票房。（圖／車庫娛樂提供）



故事敘述因為魔女「邦妮」的魔法，聖誕老公公竟變成人偶，將讓今年的聖誕甜點完成的魔法材料「聖誕老公公配料」，若無法被送到甜點王國的話，聖誕節就會消失，啵樂樂和朋友們於是代替聖誕老公公前往甜點王國，沒想到在冒險途中，珀比和佩蒂竟變成人偶，而且壞蛋「巧克力歐博士」竟還以巧克力覆蓋整座甜點王國，究竟啵樂樂和朋友們能否守護期待已久的聖誕節，比想像中更甜蜜又刺激的甜點大冒險即將展開。

在近日所公布的《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》韓語版電影預告中，可看到充滿好奇心的「啵樂樂」和朋友們為了幫助聖誕老公公，而前往被巧克力封印的甜點王國，打算拯救陷入危機的聖誕節。在白雪皚皚的白色聖誕節景象和五彩繽紛的甜點王國的襯托下，「啵樂樂」和朋友們將再次帶領小朋友和大朋友展開更刺激有趣的大冒險。

特別的是，《淘氣小企鵝啵樂樂 電影版：巨龍城堡大冒險》在韓上映前夕還特別舉辦大型試映會，吸引許多觀眾買票進場支持，現場不僅有「啵樂樂」等身大小的立牌，「啵樂樂」和「露比」也特地到現場和觀眾們見面，令現場氣氛相當歡樂。

