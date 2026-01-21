ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

婁峻碩脫到剩內褲「秀超狂猛肌」
日本3COINS旅行好物新品推薦！
名模林又立秀「渾圓孕肚」2月要生了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

貝克漢 蔡尚樺 Rain 惠理 賈永婕 賓賓哥 盧秀燕 王少偉

電影版《淘氣小企鵝啵樂樂》風靡全球！　韓國票房飆破22億

▲▼ 《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》將在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

▲ 《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》將在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

奇幻動作冒險鉅獻《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》（Pororo Sweet Castle Adventure）中韓文版將於2月6日在台上映，其曾在2013年締造463萬觀影人次驚人紀錄的《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂》，終於推出了第10部電影版作品，先前在韓國上映27天內，在強片圍攻之下，仍穩占票房TOP10，最終票房為22億2千萬韓元。

▲▼ 《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》在韓國締造22億票房。（圖／車庫娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》在韓國締造22億票房。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼ 《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》將在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

故事敘述因為魔女「邦妮」的魔法，聖誕老公公竟變成人偶，將讓今年的聖誕甜點完成的魔法材料「聖誕老公公配料」，若無法被送到甜點王國的話，聖誕節就會消失，啵樂樂和朋友們於是代替聖誕老公公前往甜點王國，沒想到在冒險途中，珀比和佩蒂竟變成人偶，而且壞蛋「巧克力歐博士」竟還以巧克力覆蓋整座甜點王國，究竟啵樂樂和朋友們能否守護期待已久的聖誕節，比想像中更甜蜜又刺激的甜點大冒險即將展開。

在近日所公布的《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》韓語版電影預告中，可看到充滿好奇心的「啵樂樂」和朋友們為了幫助聖誕老公公，而前往被巧克力封印的甜點王國，打算拯救陷入危機的聖誕節。在白雪皚皚的白色聖誕節景象和五彩繽紛的甜點王國的襯托下，「啵樂樂」和朋友們將再次帶領小朋友和大朋友展開更刺激有趣的大冒險。

特別的是，《淘氣小企鵝啵樂樂 電影版：巨龍城堡大冒險》在韓上映前夕還特別舉辦大型試映會，吸引許多觀眾買票進場支持，現場不僅有「啵樂樂」等身大小的立牌，「啵樂樂」和「露比」也特地到現場和觀眾們見面，令現場氣氛相當歡樂。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》

推薦閱讀

蕾菈離婚4月爆秘戀！被抓包「深夜進瘋男晨灰家」 曖昧唇環疑洩端倪

蕾菈離婚4月爆秘戀！被抓包「深夜進瘋男晨灰家」 曖昧唇環疑洩端倪

14小時前

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

21小時前

八點檔女星結婚3年…被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

八點檔女星結婚3年…被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

9小時前

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

12小時前

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

8小時前

玉兔老公招認「上過酒店點妹」月噴30萬！揭暈船陷阱：去久了很空虛

玉兔老公招認「上過酒店點妹」月噴30萬！揭暈船陷阱：去久了很空虛

11小時前

台北早餐店巧遇霍建華！被粉絲認出「直接整桌幫買單」　私下暖舉曝

台北早餐店巧遇霍建華！被粉絲認出「直接整桌幫買單」　私下暖舉曝

9小時前

長子婚禮「貝嫂當眾貼上去熱舞」氣哭媳婦！賓客超尷尬　兒怒：被羞辱

長子婚禮「貝嫂當眾貼上去熱舞」氣哭媳婦！賓客超尷尬　兒怒：被羞辱

5小時前

5樂天女孩「被Thank You」她很錯愕！真心話全說了：不支持用銷量衡量價值

5樂天女孩「被Thank You」她很錯愕！真心話全說了：不支持用銷量衡量價值

7小時前

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」　透視薄紗美腿全都露

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」　透視薄紗美腿全都露

23小時前

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相…天王用繁體中文親回

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相…天王用繁體中文親回

1/20 12:04

薔薔新影片尺度太大「被列18禁下架」！　內容遊走灰色地帶緊急調整

薔薔新影片尺度太大「被列18禁下架」！　內容遊走灰色地帶緊急調整

6小時前

熱門影音

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD
夏和熙拍BL劇「常揮到下面」　跟楊翹碩互比：他尺寸很大！

夏和熙拍BL劇「常揮到下面」　跟楊翹碩互比：他尺寸很大！
洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」

洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」
老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心

老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心
這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書
陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！

陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！
胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

愛雅遭詛咒「一屍兩命」急報案　夏和熙挺好友「網路太多惡意」

愛雅遭詛咒「一屍兩命」急報案　夏和熙挺好友「網路太多惡意」

看更多

【最後擺攤身影曝】蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

9分鐘前0

把林美秀、陳冠霖「吊上樹」 蔡昌憲反怕被嫌棄

24分鐘前50

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

1小時前1

電影版《淘氣小企鵝啵樂樂》風靡全球！　韓國票房飆破22億

1小時前22

廉世彬露修長美腿為了「他」 樂天猿氣到韓國執行「神秘任務」

2小時前1

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

2小時前12

唐從聖「國罵風波」曝女兒被霸凌！徐乃麟時隔9年再道歉：這輩子最不堪的事

2小時前2

61歲夏靖庭全場唯一「連續做健腹輪」體力超狂！　私下寵2國小兒

3小時前31

5566喜迎出道24週年！　許孟哲揭「約滿就想退圈」內幕

3小時前1

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！
    14小時前2233
  2. 大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了
    21小時前1415
  3. 八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」
    9小時前2614
  4. 蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！
    12小時前207
  5. 維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！
    8小時前144
  6. 玉兔老公招認「上過酒店點妹」月噴30萬
    11小時前2211
  7. 台北早餐店巧遇霍建華！被粉絲認出「直接整桌幫買單」
    9小時前4210
  8. 長子婚禮「貝嫂當眾貼上去熱舞」氣哭媳婦！
    5小時前1810
  9. 5樂天女孩「被Thank You」她錯愕發聲！
    7小時前1813
  10. 蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」
    23小時前1620
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合