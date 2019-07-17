「小蜘蛛」湯姆霍蘭德爆戀愛ING！　「穿情侶裝」約會20歲女大生曖昧拍屁

記者蕭采薇／綜合報導

「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的《蜘蛛人：離家日》近來在全球熱賣，在宣傳告一段落後，他也沒有閒著，立刻被目擊在倫敦海德公園與一名金髮女子約會。兩人相約參加音樂祭，在酒精和音樂的催化下肢體互動越來越親暱，更曖昧的拍起對方屁股。

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德爆熱戀中。（圖／達志影像／美聯社）

據外媒《TMZ》報導，湯姆霍蘭德被目擊與一名金髮女子穿著黑色T恤、牛仔褲情侶裝現身倫敦海德公園，兩人還戴起情侶項鍊，從外型看來就是一對熱戀中情侶。他們一起到啤酒攤位買了酒水，期間不時交頭接耳，女方更曖昧地舉起手拍了拍湯姆霍蘭德的屁股。

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▲湯姆霍蘭德被目擊與金髮美女約會。（圖／翻攝自《TMZ》）

兩人的音樂品味似乎也很類似，小倆口拿著酒水，在台下欣賞羅賓威廉斯、黑眼豆豆等歌手的演出，並一起隨著音樂搖擺身體。活動結束後，湯姆霍蘭德更和該名金髮美女一起牽手離開，互動看來已經是熱戀中的情侶。

TOM HOLLAND IS DATING SOMEONE pic.twitter.com/NET3ZkTNIw — saw FFH (@flatlinestark) 2019年7月17日

由於女方目前的身份還未被起底，僅有消息表示是20歲女大生，無從得知兩人是如何認識，但幾乎可以確定她就是湯姆霍蘭德最新的約會對象。消息傳開後令不少女粉絲心碎表示：「又一個男朋友跟人跑了！」但也有人對湯姆霍蘭德的戀情大方祝福，更笑說有「爆雷王」稱號的他，大概也很快就會自招戀情。