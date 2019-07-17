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吳青峰合作白爛貓！　首次真人同框貼圖「搶下LINE冠軍」

記者關韶文／台北報導

歌手吳青峰推出全新數位單曲《巴別塔慶典》，上架24小時內奪下數位平台排行榜冠軍，吳青峰得知後開心地謝謝粉絲們照三餐點閱，是大家一起「推塔」疊出好成績，而他最近和LINE貼圖明星「白爛貓」合作貼圖，掀起網路討論度！

本身是超級貓奴的吳青峰坦承自己從以前就很喜歡「白爛貓」，在得知雙方都是彼此的粉絲後，便希望能有合作的機會，也一圓自己能出款「青峰貼圖」的夢想，經過籌備規劃後，終於在今年三月的「雙貓會談」上促成這次的夢幻組合，此款貼圖也是LINE第一次推出真人加IP（白爛貓）的有聲動態貼圖。

▲▼吳青峰,白爛貓 。（圖／環球提供）

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▲▼吳青峰合作白爛貓 。（圖／環球提供）

▲▼吳青峰,白爛貓 。（圖／環球提供）

拍攝過程中，吳青峰被要求演出「要想像用戶在用這個貼圖時，都會很想衝進去呼你一巴掌」的絕妙神情，連他本人都表示這是他做過人生「恥」度最大的一個工作。而原本曾擔心這次和崩壞界翹楚「白爛貓」的合作，會拉低連續三年LINE原創熱門貼圖冠軍的「白爛貓」成績，幸好一上架，立刻獲得LINE官方貼圖下載排行榜冠軍。

為了配合這次吳青峰的全新數位單曲《巴別塔慶典》，白爛貓不只於網路上放了張自己亂入慶典的圖，更幽默改Hashtag為《巴到爛慶典》，還有引述歌詞「在這裡胡言亂語才是正常事情」的超逗趣動態貼圖。

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