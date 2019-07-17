BOXING帶頭捐零錢！　提升「原住民孩子」學習環境

▲BOXING欣賞魯凱族原住民孩童演出 。（圖／公關照）

記者關韶文／台北報導

藝人BOXING連2年擔任「零錢捐」愛心大使，今年度特別為活動創作全新主題曲，17日BOXING現身記者會現場，同時邀請來自高雄魯凱族的孩子表演母語歌曲，透過「原住民助學培力計畫」讓我們看見，學習是從引發興趣開始，逐步提升孩子自我認同，建立自信心。

原鄉長大的BOXING最了解原住民兒童在成長階段所面臨的困境，再度擔任愛心大使就在思考如何可以讓更多人關注這個活動，最後決定用最擅長的創作融入母語，為原住民助學培力計畫獻聲，以輕快的旋律、溫暖的歌聲，鼓勵這群孩子不要害怕勇敢追夢，透過歌曲傳唱助力原住民兒童。

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▲BOXING連續2年擔任公益愛心大使。（圖／公關照）

宣傳影片中，BOXING特地回到自己的部落，看到熟悉的人事物也讓大家勾起兒時的回憶，回想自己小時候，BOXING感性表示，「有許多的孩子都需要幫助，希望藉由自己小小的力量，讓更多人關注原住民兒少服務。」

在企業和基金會聯手協助下，幫助原民孩子有更好的環境，而特地北上參加記者會的孩子們也分享，「上台表演很開心也很緊張，開心的是有機會可以唱歌給很多人聽，但是第一次看到這麼多攝影機也很緊張，希望大家會喜歡我們剛剛唱的歌。」