男星「面目全非」深山養病　腫大臉聊天20分路人竟認不出他

記者蕭雅玲／台北報導

唐從聖5月因染怪病導致面目全非、臉腫成豬頭，自嘲求助無門差點看法醫，最後驗血才發現是壓力過大且對塵蟎過敏。而當時他還向劇組告假到南投泡溫泉養病，但因為臉尚未消腫，跟路人聊了20分鐘都沒被認出來，直到對方問他職業時，他說自己是唐從聖，沒想到路人不相信，還叫老婆來看。

▲唐從聖曾因染病臉腫大。（圖／年代新聞）

日前他上年代新聞《聚焦2.0》分享照護失智雙親的心路歷程，某次下工後凌晨飛機抵台，沒想到媽媽大半夜的在家裡哭鬧要去台南，他軟硬皆施都不管用，情急下喊：「不想活了」作勢撞牆，沒想到媽媽不僅沒有平靜下來，反而快他一步衝去撞牆，所幸被他一把抱住才沒釀成憾事。

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唐從聖父親2015年過世後，便對媽媽照顧更加無微不至，高齡80歲的媽媽罹患失智症已經10年，但失智症狀仍控制在輕度。他也分享了幫助失智母親復健的3個生活妙招，首先是他聽從朋友的意見飼養了一隻非洲灰鸚鵡「多多」陪伴媽媽，因為鸚鵡智力相當人類的5歲，媽媽平常可以教「多多」說話來訓練腦力。第二招則是讓媽媽「對發票」，透過對獎的過程，幫助媽媽激活手部跟腦部。最後一招則是用乒乓球拍打氣球，不僅讓年邁的媽媽可以增加運動量，此項遊戲也獲小朋友喜愛，大大增進了媽媽與孫女的感情。



