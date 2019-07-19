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小小彬長大遭酸走鐘！　路上講髒話被偷拍「留陰影不敢出門」

記者蕭雅玲／台北報導

緯來《風水！有關係》日前到小彬彬住處，風水團隊一進小彬彬家，就在大門看見雜亂的鞋子和臭氣沖天的寵物刺蝟，風水老師湯鎮瑋說，大門代表對外的人際關係和貴人運，要避免變成「口臭門」，除了整理乾淨以外，還可在門口加盞燈來化解運勢。

▲小小彬招牌圓臉都沒變。（圖／翻攝自YouTube、記者屠惠剛攝）

▲小小彬招牌圓臉都沒變。（圖／翻攝自YouTube、記者屠惠剛攝）

小彬彬當年紅遍大街小巷，也曾到香港和劉德華一起拍片，後來星途不順嘗試各種工作，賣過計算機也當過房仲，「高中時候打工沿街叫賣計算機，一個禮拜都沒賣出半台，直到有一次遇到有人說我很像小彬彬，原本不想承認，但後來還是承認了，對方因我是小彬彬捧場買兩台，那天就賣了60台。」從此之後開始就不再避諱自己的過往。

▲▼小彬彬、佩甄、湯鎮瑋。（圖／緯來提供）

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▲命理老師到小彬彬家中看風水。（圖／緯來提供）

沒想到大兒子小小彬長大後也走上與爸爸相同的路，過去演出偶像劇爆紅，如今離開螢光幕，走在路上會被指指點點「長大了，不可愛了」，有一次在電影院門口跟朋友講了類似髒話的玩笑話，結果碰巧被記者錄下來刊登新聞，讓他覺得沒有私人空間，最後乾脆成天在家打電動，變成宅男足不出戶。

小兒子迷你彬，上國中之後因為考上棒球隊，也即將去住校，主持人佩甄問他有沒有想知道自己房間有哪些煞氣，迷你彬逗趣的說：「我不太想知道，不然晚上不敢睡。」

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