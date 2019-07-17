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獨／美女主播陳家頤甜嫁長跑8年男友！ 婚宴「倒數10天發現罹病」男方反應暖哭

記者蕭雅玲／台北報導

台視美女主播陳家頤與王李中彥愛情長跑八年，將在7月27日在君悅酒完婚宴客親友，高難度「漂浮婚紗」日前曝光，陳家頤卻在婚宴倒數10天，因婚事與工作壓力過大傳出罹患甲狀腺亢進，目前求治中醫吃藥控制病情。對於病情陳家頤笑言試著與「甲亢」和平相處，一旁未婚夫王李中彥則眼眶泛淚，流露出不捨心情。

▲▼陳家頤。（圖／台視）

▲陳家頤傳壓力過大罹患甲狀腺亢進。（圖／台視提供）

陳家頤健康亮紅燈，她表示，一開始並沒有發現自己身體有問題，只是有陣子突然間暴瘦，當時還很開心自己變瘦了。兩年多前在播報新聞時，導播發現她的手一直在抖，便問她：「家頤，妳是不是很緊張？」下了主播台檢查，驚覺自己的手的確有輕微發抖現象，後來回想當時暴瘦狀況，才發現就是「甲亢」引起的！回家後她跟媽媽講，才知道媽媽也有甲狀腺亢進問題，經醫生診治她罹患的是「家族史」的甲狀腺亢進問題，目前只能靠吃藥控制病況。

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▲▼陳家頤、王李中彥。（圖／台視）

▲陳家頤日前才開心與未婚夫王李中彥在台視拍婚紗。（圖／台視提供）

陳家頤坦言，因罹患甲狀腺亢進，身體常會出現心悸、代謝會很快，或是晚上睡不著的狀況，「最明顯就是晚上常常失眠、睜著眼睛到天亮，一直想睡、卻一直睡不著，整個心情都處於焦慮狀態，黑眼圈也因此愈來愈重！」現在她除了靠藥物控制病況外，她也試著跟「甲亢」和平相處。

▲▼陳家頤、王李中彥。（圖／台視）

▲陳家頤日前挑戰高難度婚紗照拍攝。（圖／台視提供）

她透露，「每次要主持金曲等大型活動，都是睜著眼睛看到太陽出來，腦袋會一直轉，完全無法入眠！」加上最近在籌辦婚宴，狀況似乎沒有好轉，未婚夫王李中彥不捨她太辛苦，也盡量幫忙分擔婚事籌備，減輕她的壓力。

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