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網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

記者蕭雅玲／台北報導

吳宗憲（憲哥）與KID與小鬼黃鴻升一起主持三立《綜藝玩很大》，自2014年播出至今已播出257集，日前吳宗憲曝主持《玩很大》以來，「唯一一次讓我覺得錄影不開心的就是在香港，因為當時的關主不太明白節目所必須要把持的核心價值。」點名當天錄影令他不開心的關主就是楊昇達。

▲▼楊昇達《綜藝玩很大》讓吳宗憲不開心！（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）
▲《綜藝玩很大》香港出外景，楊昇達第一次當關主。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

吳宗憲坦言，主持《玩很大》以來，四年前的香港行令他印象深刻！因關主不清楚遊戲規則，讓他有點不開心，事隔多年他也說：「新人總是要經過這階段，沒問題的！當下也已經跟他說過，年輕人不知道拿捏哪一個感覺，但是現在他也已經變得比以前更好了。」

▲▼楊昇達《綜藝玩很大》讓吳宗憲不開心！（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

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▲吳宗憲闖關受干擾，讓他氣到直跳腳。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

新聞爆出後也有網友翻出當天錄影的影片，是在2015年5月16日播出，同行藝人有除了主持人吳宗憲與KID外，還有王仁甫、季芹、鮪魚、廖允傑、林彥君以及宋子昀，在第二天錄影進行《食神不NG爭霸賽》時，由KID領軍的客隊以5分54秒闖關成功。而吳宗憲領軍的主隊在闖關時，客隊一直在旁干擾，讓主隊最後以10分28秒輸給客隊。

▲▼楊昇達《綜藝玩很大》讓吳宗憲不開心！（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲吳宗憲闖關沒成功向關主抗議，楊昇達忍不住說：「觀眾眼睛是雪亮！」（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

吳宗憲因闖關受干擾讓他罕見在錄影時有情緒，先是比賽比到一半就對關主楊昇達怒罵說：「人家在背東西，你（客隊）在旁邊鬧怎麼可以，我跟你講要叫他們安靜，速度壞掉都是你（楊昇達）」，甚至氣到說：「等一下不是我下海，就是你！」沒想到比賽結束後，他怒氣未消又二度對著楊昇達說：「不公平嘛！人家在背東西，你在旁邊啊！啊！啊！怎麼可以！」當下楊昇達也淡定回應：「我跟你講別人我覺得不行，但是你是台灣綜藝天王local king，什麼情況可以打斷憲哥？」沒想到一語更加激怒吳宗憲氣到說：「如果可以干擾，剛剛我就會干擾，這是遊戲規則對不對！」

▲▼楊昇達《綜藝玩很大》讓吳宗憲不開心！（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲吳宗憲闖關頻頻被干擾，關主楊昇達反問：「什麼情況可以打斷憲哥？」（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

原以為對話告一段落，但楊昇達又對著吳宗憲說：「我相信觀眾眼睛是雪亮，剛才客隊如何完成完成任務，他們一彈（丸子）就接住，大家有目共睹！」才一講完吳宗憲就暴跳如雷用手怒指楊昇達說：「你還在為他們講話！關主就是要公平、公正、公開，遊戲規則你都搞不清楚！」

▲▼楊昇達《綜藝玩很大》讓吳宗憲不開心！（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）
▲吳宗憲抗議關主不懂遊戲規則，楊昇達也做出回應：「遊戲規則我倒背如流！」（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

吳宗憲才一講完，楊昇達立刻解釋說：「遊戲規則我倒背如流，我關主就是公正，怎麼樣！我們已經為憲哥網開一面！我覺得你不只是輸掉比賽，你還輸掉了我對你的尊重！」讓吳宗憲氣到變臉說：「我說一句，你回我兩三句！」而影片播出後，也有不少網友為楊昇達叫屈並留言說：「關主很公正」、「關主以經很盡力了！」

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楊昇達, 吳宗憲, KID, 王仁甫

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