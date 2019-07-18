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Gigi爆料老公「落漆」行為　史丹利出國旅遊一路掉東西

記者蕭雅玲／台北報導

史丹利經常在臉書分享他的旅遊經驗，但日前老婆Gigi爆料他其實很「落漆」，出國旅遊常常忘東忘西，婚前他與當時女友要去沖繩旅遊，卻沒想到在出國前一天找不到護照，只好臨時取消行程，後來他翻遍家中每個角落，一直到搬家後，都不見護照的蹤影。

▲▼Gigi、史丹利。（圖／艾迪昇提供）

▲Gigi與史丹利日前到美西旅遊。（圖／艾迪昇提供）

史丹利掉東西的壞習慣一直到與Gigi結婚後，也依舊沒改，日前夫妻倆到美西旅遊，住在Gigi妹妹加州的家，在結束旅途要搭機返台前，在機場史丹竟發現自己的戒指掉在Gigi妹妹家的床頭櫃上，Gigi只好趕緊打電話給妹妹，請她把戒指收好，等下次來美國再拿。

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▲▼Gigi、史丹利。（圖／艾迪昇提供）

▲Gigi爆料老公史丹利出國旅遊常常掉東西。（圖／艾迪昇提供）

而這趟美西旅遊，除了戒指忘在Gigi妹妹家中外，夫妻倆在櫃台準備劃位時，史丹利想拿出Switch電玩在機上玩，但翻遍行李箱也都找不到，後來他問了老婆有沒有拿他的Switch？Gigi秒回說：「沒有！」還問他在旅程中是否有拿出來玩過？他回想一下，自抵達LA後就再也沒拿出來過，想很久就是想不起來到底掉在哪裡！

▲▼Gigi、史丹利。（圖／艾迪昇提供）

▲Gigi與史丹利日前到美西探親三週。（圖／艾迪昇提供）

Gigi在劃位時便隨口問了櫃檯服務人員「是否有撿到一台Switch？」沒想到服務人員一聽便走到櫃檯後的小房間，出來時便把手上的Switch拿出來問他們說：「是這台嗎？」才把失落的Switch找回來。一問之下才知道，「原來史丹利當天抵達LA時，把Switch掉在機上的位置上，該櫃檯人員就是當天登機檢查遺失物品的人，當時撿到時還以為是小朋友掉了，不敢讓爸媽知道，沒想到等了三個禮拜，失主才終於出現！」

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