憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

記者蕭雅玲／台北報導

吳宗憲（憲哥）、KID與小鬼黃鴻升一起主持三立《綜藝玩很大》外景實境節目邁入五週年，至今已播出257集，吳宗憲身為主持人帶著來賓與關主不僅全省跑透透，足跡更遍及荷蘭、日本、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、肯亞、荷蘭、瑞士等地，幽默逗趣的主持風格，讓憲哥與KID因此奪下兩座金鐘獎益智及實境節目主持人獎。

▲吳宗憲主持《玩很大》邁入第五年。（圖／記者季相儒攝）

對於節目邁入五週年，憲哥先是感性說：「暮然一回首五年就過去了，節目一開始的定調就是非常的『實境秀』，所以每一個人都必須要用盡全力去拼搏！」後又自曝五年來的錄影，「惟一一次讓我覺得錄影不開心的就是⋯因為公平性的問題⋯⋯。」

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▲吳宗憲領軍KID、小鬼一起主持《綜藝玩很大》。（圖／記者季相儒攝）

▲吳宗憲萌生倦意，日前點名KID、小鬼接棒主持《綜藝玩很大》。（圖／記者季相儒攝）

憲哥表示：「還記得那一次是在香港，因為當時的關主不太明白節目所必須要把持的核心價值⋯⋯但是瑕不掩瑜，都成為過往，而且點滴在心頭！」而過往《玩很大》到香港出外景紀錄，兩次都是在2015年，當時的關主一次是大根，一次是楊昇達，兩人都是第一次擔任《玩很大》關主，至於是誰讓憲哥不開心？記者再傳簡訊確認憲哥本人，是大根還是楊昇達令他不開心？他則因人正在錄影沒有做出任何回應。