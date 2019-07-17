「荷蘭之光」逝世30周年！戲院長達半年不肯下片…引爆全場淚腺

記者林映妤／台北報導

描述「史上最偉大女指揮家」安東尼婭布麗可（Antonia Brico）傳奇人生的電影《首席指揮家》16日舉辦特映會，吸引台灣知名的「海歸人聲合唱團」慕名朝聖，片中激勵人心的情節，引爆全場觀眾淚腺，團員們紛紛感嘆：「太精采了！」

▲▼《首席指揮家》劇照。（圖／海鵬提供）

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值得一提的是，布麗可打破時代桎梏、首開女性指揮家先河的奮鬥歷程，不僅曾獲得前美國第一夫人羅斯福女士嘉許力挺，片中更首度披露就連諾貝爾和平獎得主史懷哲（Albert Schweitzer）也是她的大粉絲，地位不言可喻。今年適逢布麗可逝世30周年，全球舉辦各式紀念活動，《首席指揮家》恰巧搭上這股熱潮，將於7月19日在台上映。

《首席指揮家》勇奪荷蘭國際影展最佳演技大獎，劇情描述在紐約長大的安東尼婭布麗可，從小懷抱音樂夢想，渴望成為交響樂團的指揮家，卻因身為女性備受嘲諷。片中不僅演奏舒伯特、巴哈、馬勒、德布西等多首名曲，並娓娓道出布麗可如何自男性主導的古典樂壇脫穎而出，一躍成為紐約及柏林愛樂首位女性指揮家的傳奇經歷，讓前來朝聖的海歸團員十分感動。

「海歸人聲合唱團」由台灣女指揮家謝斯韻領軍，曾奪得國際合唱指揮大賽亞軍，全團超過3分之4團員為女性，看完電影他們大感慶幸：「原來以前女生當音樂家這麼難！」並開心擺出合唱隊形，向前輩布麗可致敬。

▲▼《首席指揮家》感動海歸人聲合唱團。（圖／海鵬提供）

今年正逢布麗可逝世30周年，全球各大音樂廳都特別舉辦音樂會、回顧展活動，紀念這位女性指揮家超越時代的成就。其中尤以荷蘭導演瑪利亞彼得斯（Maria Peters）在美國、荷蘭資金挹注下，如願完成的音樂勵志電影《首席指揮家》最具意義，讓布麗可為全球女性豎立的成功典範，同時成為世界影壇及古典樂壇的焦點。

《首席指揮家》除獲國際媒體讚嘆「強大震撼」，荷蘭戲院更連映長達半年不肯下片，狂吸超過14萬觀眾爭睹這位「荷蘭之光」的傳奇人生，也使布麗可被讚譽是繼梵谷、林布蘭後，荷蘭當代產出的偉大藝術家代表。