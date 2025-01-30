台童星Rainie赴韓談低潮：變成公司洋娃娃⋯　4妞受挫組PRIMROSE重生

記者吳睿慈／專訪

11月帶著新歌〈Steal Heart〉回歸，她們是南韓女子團體PRIMROSE，由4位成員Rainie（朱晴渝）、Nahyun、Ruby、Hayun所組成。她們曾歷經試鏡出道組落選、以前隸屬的團體解散，也在身處競爭強大的環境感到自我懷疑，演藝圈的道路上充滿荊棘，但她們依舊抱著夢想前進，公司在半年內將4人再次聚一起，2023年正式出道，組團重生踏上新的旅程。

▲PRIMROSE於2023年正式出道。（圖／記者周宸亘攝）



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「去韓國那麼久我還是不適應，之前公司要求的減肥、表情管理、管理態度、講話禮儀等，他們會希望妳照著我的話去做，變成他們的洋娃娃的感覺，這個是我比較衝擊的地方。」台灣女孩Rainie受到少女時代的激勵，7年前毅然決然前往南韓追夢，這條路不容易，但她初生之犢不畏虎，唱歌與跳舞都是自學，就連語言也不太通，隻身到首爾準備當練習生出道。

▲▼台灣女孩Rainie赴韓追夢，但也曾遇過低潮期。（圖／記者周宸亘攝）



只是2020年首次出道時，Rainie迎來文化差異的衝擊，韓團管理的模式讓她倍感壓力大，必須成為前公司的洋娃娃、活招牌，其中練習量更是大到她情緒崩潰，「過去組第一個女團時，每天都是中午12點去公司，凌晨3、4點回來，有一次舞蹈課上到早上7點，我打電話跟家人哭著說『我想放棄了』，因為我覺得太累了。」媽媽理性安慰她：「想回來就回來，但妳在那邊的努力就白費了，這樣也沒關係嗎，妳好好想一想。」於是她繼續努力，遇到了現在的團體。

▲Nahyun過去也曾經歷過一次女團解散夢碎的危機。（圖／記者周宸亘攝）

緣分將她們聚在一起，Nahyun曾是團體一員，不到1年就解散，她感嘆：「我還以為至少會維持個5年，雖然是簽了7年的合約，但以現實考量我本來以為至少會有個4、5年，沒想到因為出乎意料之外的原因，團體1年就告吹了，我所計畫的所有事情都得重新計畫，那個過程我覺得很辛苦。」Hayun則是3次進入出道組徵選，3次全部落選，她苦笑：「3次都是不同的公司。」但無論如何還是想做音樂，正在準備當作曲家時，PRIMROSE組團的機會來到她的身邊。

▲Hayun曾3次入選出道組，但3次都落選，令她大受打擊。（圖／記者周宸亘攝）



PRIMROSE在半年內迅速推出，Hayun回顧團體準備出道的期間：「其實準備出道期間我們忙碌到來不及顧彼此的心情，因為我們沒有一起當練習生的經驗，是被招入公司後馬上就要出道的狀況下，經過出道後的活動才慢慢變熟。」4個女孩靠睡前談心增加感情，Nahyun笑著表示，「我們之間沒有秘密，比方說Ruby有什麼生氣或難過的事情都會說出來，大家都是很直率的性格，馬上就會找出問題點了。」Hayun補充：「因為過於直率以前可能會點受傷，但現在熟知大家的性格了，已經知道她不是那樣的意思。」

▲Ruby與成員都是當日事情、當日溝通。（圖／記者周宸亘攝）

團體間有良好的溝通，公司也很尊重她們的意見，Rainie點點頭回答：「我們公司非常好，連這次專輯的風格等等都可以讓我們討論，所以我覺得現在很棒。」而她身為團內唯一外國成員，隊友很照顧她，只要是她聽不懂或需要幫忙翻譯、處理的事情，都會二話不說伸出援手。

粉絲的支持對於她們也是動力，Nahyun這次訪台，遇到一位從以前團體就喜歡著她的歌迷，「因為那時候是新冠肺炎，我們一次都沒有見過，這次他來了，雖然我們一次都沒有見過，但我直覺就認為那個人就是他，我主動先打招呼，對方也說『就是我』，大約是經過3、4年終於見到了。」該位歌迷的信寫著「雖然時間流逝了很久，很多事都變了，我直到現在還是喜歡Nahyun」，語畢，她用手擦拭眼角，用笑容自虧：「他沒有哭，反而是我很想哭。」

▲▼PRIMROSE帶著新歌〈Steal Heart〉回歸，親自參與專輯準備過程。（圖／記者周宸亘攝）



不過，對於演藝圈的現實層面，4人也已經有了心理準備，Hayun說出真心話，「我在練習生的時候，原本認為出道就結束了，但是出道以後才發現『現在才開始』，要登上去的那座山實在太高了，原來與我想像的不太一樣。」雖然已經出道，但4人坦言仍在領家裡零用錢的狀況，2025年迎來新的一年，她們許下願望：「希望快點成功，賺大錢好好盡孝。」新一年的目標，盼望讓更多粉絲認識她們。

▲PRIMROSE盼2025年讓更多粉絲知道她們。（圖／記者周宸亘攝）