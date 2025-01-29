專訪／情色照太辣！攝影師拍到「下面站起來」　國民情婦森咲智美笑了

記者吳睿慈／專訪

「我也會焦慮，因為職業的關係，性感的衣服都穿不下了，身材明顯變胖⋯」，素有「國民情婦」封號之稱的寫真女星森咲智美，2024年初閃電宣布結婚生子，與一般大眾女生無異，懷孕同樣讓她感到身材焦慮，承認胖了15公斤，不曾對老公說出心裡話的她，靠著自身毅力成功鏟肉。在孩子誕生之後，老公成為最佳神隊友，她害羞放閃：「有結婚真是太好了。」

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▲「國民情婦」森咲智美太性感，曾讓攝影師下面站起來。（圖／記者姜國輝攝）



森咲智美除了在寫真界獨占鰲頭，還擁有「國民情婦」、「日本最色情寫真偶像」的封號。她擁有傲人G奶，尺度無設限，拍攝經驗豐富，曾經在室外拍過寫真，她笑說：「偶爾還是有圍觀的路人，像是歐吉桑走過去會好奇在拍什麼。」雖然被民眾圍觀會緊張，但她很快進入狀況，展現最專業的一面，「畢竟我的職業就是穿泳衣或是比較性感的衣服，我知道自己會成為被大家注目的焦點。」

她的身材性感、外貌美麗，曾經讓攝影師拍到「下面站起來」，她露出驕傲的表情說著：「我當下就想說『ya，我做到了！』畢竟那位攝影師很專業，拍了很多寫真女星，我還能讓他站起來。」她並不覺得感到反感，反而認為「應該是拍出了不錯的作品喔，特別有成就感」，對於網友傳來的「色色訊息」，她也很淡定，「網友可能會傳一些『茄子』的圖案給我，這類的訊息很多，我會覺得這是一種被注意到的感覺，所以我不在意。」

▲森咲智美放閃老公是神隊友。（圖／記者姜國輝攝）



身為國民女神，森咲智美年初閃婚嫁給小5歲棒球選手平沼翔太，喜訊震撼娛樂圈。她放閃致謝老公是神隊友，「他很愛小孩，下班就會馬上衝回家，一直親小兒子」，示範老公與兒子的互動，嘟嘴「啾啾啾」，重現父子親暱畫面，懷孕10個月以來，老公不曾講過半句「妳變胖了」，她甜蜜表示：「他完全不在意，老公反而很感謝我生了孩子，我也不太會說這種話『我胖了你還愛我嗎？』」

▲森咲智美為老公打「10分滿分」。（圖／記者姜國輝攝）



森咲智美為婚後生活打滿分，「他是滿分10分，有結婚真是太好了」，老公平沼翔太的真誠擄獲她芳心，她字句間洋溢著幸福感：「我好像沒有聽過他稱讚過我哪裡性感，他就是說『喜歡我整個人』。」另一半雖沒有給她瘦身壓力，但身為寫真女王的她，對自己要求嚴格，懷孕胖了15公斤致使她出現身材焦慮，「因為職業的關係，緊身、性感的衣服都穿不下了，那時候滿沮喪。」

▲森咲智美懷孕胖了15公斤，她坦承出現身材焦慮，分享鏟肉秘訣。（圖／記者姜國輝攝）



「運動也好、飲食也好，我做了很大努力減掉15公斤。」森咲智美每週至少健身1次，分為3個步驟才把15公斤減掉，「首先是前面的10公斤，每天必須固定吃三餐，慢慢瘦下來，後面的4公斤，靠日本的節食手法，3天不吃東西，只喝某一種飲料快速代謝身體脂肪，最後1公斤已經融入身體裡了，我就是每天走1萬步，推著小孩散步。」

▲「國民情婦」森咲智美結婚不影響工作，未來尺度會更大。（圖／記者姜國輝攝）



森咲智美結婚但不影響工作，她向粉絲喊話「尺度沒有設限，我會繼續努力」，至於尺度會到哪裡？她賣關子：「我就不爆雷了，希望大家直接買來看、打開看看我的尺度到哪裡。我很喜歡拍性感寫真，至今我也會努力繼續在業界活躍，希望整個業界更多元發展。」而她受封「國民情婦」，等於是全民女性情敵，她大笑：「被當成敵人我覺得很光榮，接下來還會繼續努力！」預告2025年會持續突破自身極限。