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周杰倫IG追蹤突破千萬大關！　「成台灣第3人」發話：要什麼福利？

記者蔡琛儀、蔡宜芳／台北報導

天王周杰倫出道多年，唯一使用的社群就是Instagram，他也經常藉由Instagram分享生活、與網友互動。而他的追蹤人數在不久前突破千萬，周杰倫也為此PO文讓粉絲許願「想要什麼福利」，引來大票網友留言。

外送用▲▼周杰倫IG追蹤突破千萬大關！　「成台灣第3人」發話：要什麼福利？（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

▲周杰倫放話要送IG千萬粉福利。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

周杰倫30日在Instagram上宣布追蹤人數突破1000萬大關，成為僅次於南韓女團TWICE成員周子瑜、宅男女神李毓芬的台灣第三人。周杰倫感性表示，無論是生活、旅遊等點點滴滴，都有粉絲陪著自己度過，為了慶祝這個重要的里程碑，他特別向粉絲徵求意見，問大家想要什麼樣的驚喜作為回饋，立即引起了網友的熱烈回應，眾人紛紛留言許願「台灣場演唱會再開」、「再來首新歌」、「抽100位專輯簽名」、「想要跟哥合照」。

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▲▼周杰倫IG追蹤突破千萬大關！　「成台灣第3人」發話：要什麼福利？（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

▲周杰倫IG粉絲破千萬。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

周杰倫也透過經紀公司杰威爾，分享對於Instagram追蹤破千萬的心情。周杰倫表示：「當初是因為綠巨人標記到假的我，所以才發現原來要開個真的帳號才可以跟國際友人聯繫。這幾年也不斷在IG分享生活、魔術、旅行，已經變成生活的一部分了。因為畢竟是國外的平台，要1000萬真的不容易，所以我也在IG分享，看看大家要什麼福利？然後也因為IG讓更多國外的朋友認識，也跟許多國際品牌聯名Tudor、Dior、Rimowa、LA MER、法拉利，聯名互PO，不是只僅限在亞洲，所以開通了IG之後，收穫很多。」

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