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美到公車廣告都是她！22歲「英中混血名模」沈悅悅封廣告新寵　來台1年爆紅

記者葉文正／台北報導

今年22歲的名模沈悅悅 (MEIMEI)，才來台灣1年，已經接拍不少廣告，包括公車與百貨公司外牆，都可看到她的身影。有趣的是，沈悅悅是英中混血（英國與上海），但她卻選擇到台灣發展，不是回到媽媽的家鄉上海，十分耐人尋味。

▲▼名模沈悅悅專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲名模沈悅悅遠從英國來到台灣。（圖／記者湯興漢攝）

沈悅悅在英國出生，是上海與英國混血，在英國倫敦出生長大，父親是英國人，母親是上海人，畢業於杜倫大學，也取得商業學位。不過，她選擇來到台灣發展，她形容：「這裡生活比較適合我，我喜歡一天比較快，一天比較慢，屬於隨興的生活，大學時期就沒想說畢業要做什麼。」結果她來台灣成了知名模特兒。

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▲▼名模沈悅悅專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲SOGO商圈就可看到她的廣告。（圖／記者湯興漢攝）

提到亞洲的奇幻之旅，她說：「完成學業後，我去了越南旅行，見朋友玩一玩。越南很好玩，越南人也很有趣，很會講話，很好笑。然後隨機獨自搬到台灣，我想要提高我的中文，這裡生活比較輕鬆，上海很緊張，步調很快，很難提高中文。」中文尚不夠流利的她，說出到台灣的原因。

▲▼名模沈悅悅專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲沈悅悅相當有自我風格與個性。（圖／記者湯興漢攝）

沈悅悅坦言：「我在英國時還不知道台灣，英國的台灣人不多，我聽過哥哥沈滔滔說，台灣生活很有趣，人很NICE。哥哥在北京念書，我愛吃甜食，也喜歡咖啡，更愛台灣蔥油餅，喜歡吃牛肉麵，尤其是清燉的牛肉麵超好吃，皮蛋麵也很好吃，我喜歡有味道的東西。」家中，她有一個姊姊與哥哥，她是么妹。

▲沈悅悅拍廣告造型多變。（圖／經紀人提供）

▲沈悅悅拍廣告造型多變。（圖／經紀人提供）

她說會來台灣還有一個原因，就是網紅BRANDON找她來台灣拍片，鏡頭前她還自我介紹：「你好！我是meimei，22歲，住在台灣的模特兒。我在英國倫敦出生長大，父親是英國人，母親是中國人，畢業於杜倫大學，取得商業學位。」

▲沈悅悅拍廣告造型多變。（圖／經紀人提供）

▲公車廣告隨處可看到她的身影。（圖／經紀人提供）

完成學業後，她來台灣尋找新的環境和提高普通話的水平，然後再致力於特定的職業道路。她笑說：「從那時起，我成為了一名全職模特，並用普通話完善了我的珍珠奶茶訂單 。」對於形容自己的故事，她也感到有趣。她說來台灣最奇怪的，是沒事就有人要來加LINE或聯絡資訊，但她都沒有答應，因為不想跟奇怪的男生做朋友。

▲▼名模沈悅悅專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲家人也喜歡她來台灣發展。（圖／記者湯興漢攝）

她最喜歡當模特兒原因之一，是可以在廣告中表演，拍照時可以做自己，「可以看我是什麼樣子的人，每次擔任新角色並將我的個性融入專案中，都是令人興奮的。我發現將某人的想法變為現實，並成為創作過程的一部分，是一件令人滿足的事情。展望未來，我希望能更了解創意角色，甚至能夠創意地引導拍攝。我也希望將我的表演擴展到廣告之外。」

▲▼名模沈悅悅專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲沈悅悅不喜歡步調太快的生活。（圖／記者湯興漢攝）

沈悅悅形容：「我喜歡嘗試新事物並探索不同的興趣，也喜歡運動。3年前開始到健身房、還會烹飪糖醋排骨、紅燒肉，還有小菜，以及為我的YouTube和Instagram頻道創作內容。影片的剪輯過程給我帶來了很多樂趣。看到一切如何結合在一起並見證最終結果是值得的，我將繼續創作內容，我的目標是為觀眾帶來正面的影響。」

▲沈悅悅拍廣告造型多變。（圖／經紀人提供）

▲沈悅悅認為台灣女生金錢觀每人不太一樣。（圖／經紀人提供）

沈悅悅認為台灣是一個很棒的地方，相信英國應該要有更多人認識台灣。她很感激所擁有的機會，並很高興看到未來等待著我的新冒險。她認為台灣人很棒，很願意幫忙，「爸媽來過後也覺得很好，是很舒服的生活，在英國只有下雨，台灣有趣多了。」

▲沈悅悅拍廣告造型多變。（圖／經紀人提供）

▲沈悅悅期待有新的冒險。（圖／經紀人提供）

來台後她拍了不少廣告，甚至有機車廣告，「我沒有真的在路上騎車，每天出門我會看到車禍，會感到害怕，也有拍大賣場廣告，也有沐浴乳、防曬乳等廣告。」不到1年，她憑藉過人外貌與身材已成廣告界寵兒。

▲沈悅悅拍廣告造型多變。（圖／經紀人提供）

▲沈悅悅喜歡有各種可能。（圖／經紀人提供）

提到金錢觀，她認為歐洲女生對金錢觀，一半會在乎，一半不會，上海女生會比較在乎，台灣女生她不知道，「我也很在意，但錢不是最重要的事。我會選對我好的人。」

她也透露對感情的想法：「我喜歡對別人好的男生，要好笑，很照顧我的男生，希望他也有跟我差不多的嗜好，但對我好最重要。我會照顧我自己，愛我自己，不需要靠男生，單身也可以，照顧好自己，再去找別人。至於生小孩，媽媽說可以讓她照顧。」母女的觀念相當有趣。

她喜歡美國演員ZENDAYA，欣賞對方會唱歌還會表演，是一位很厲害的女生；另外，他也對台灣演員吳慷仁很有印象，「因為看了《富都青年》，很好看，他的廣告也很多。我小時候也學過表演，整整學7年，跳舞唱歌表演都學，都是興趣，所以也不排除往演藝圈發展。」

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沈悅悅, 名模, 模特兒

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