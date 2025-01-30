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謝和弦認「曾差點離婚」被女兒拯救！　不怕她看黑歷史：是爸爸生病

記者蔡琛儀／專訪

謝和弦去年推出專輯《2203扣人心弦（下）》，有別於4年前「上」的狂躁和衝撞，這次的「下」變得溫柔許多。這4年來，謝和弦不僅再婚，也升格成為人父，心境儼然不同，他感性說，「女兒就是來拯救我們的。」

▲▼謝和弦專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲謝和弦和陳緗妮結婚近4年，育有2個可愛女兒。（圖／記者周宸亘攝）

謝和弦2020年與陳緗妮的感情事件鬧得沸沸揚揚，當時也是謝和弦躁鬱症最嚴重的時期。陳緗妮回憶，謝和弦那時狀況極糟，每天情緒不穩定，讓她面臨很大的心理壓力，還要面對各方輿論，兩人儼然像是一對亡命鴛鴦。為何沒有放棄他？陳緗妮說：「我覺得他是很真誠又很有才華的人，我知道他是生病，看他這樣就覺得很可惜，如果可以變好就好了，不然很浪費他的才華。」

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陳緗妮坦言：「那時候已經像刀架著脖子上，沒有退路，但我的心思都在幫他解決情況。」陳緗妮的媽媽也反對兩人在一起，某次謝和弦拜訪陳家，還被陳媽媽下了逐客令。對於老婆的不離不棄，謝和弦語氣中有些心疼：「她自從認識我第一天開始就很辛苦了。」也自嘲：「我以前剃光頭這麼醜，妳怎麼還愛我？我看以前的畫面影片也很害怕，幸好她沒有被我嚇跑。」陳緗妮打趣說：「還好我長得高。」

▲▼謝和弦專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲謝和弦回顧當年病發的樣子也覺得自己很可怕。（圖／記者周宸亘攝）

陳緗妮透露，後來謝和弦強制就醫後，她才鬆了一口氣。她當時，除了陪著謝和弦進行治療，還要一邊幫忙銜接工作、探視等事，為了穩定對方的情緒，甚至引導對方將內心情緒轉化為創作的動力。經過42天，謝和弦終於重生，他也將代號「2203」刻在心中，提醒自己那段人生的重要轉折。

女兒的出生更是徹底改變了謝和弦的人生。當時謝和弦和陳緗妮正鬧離婚，一得知老婆懷孕，謝和弦開心到決定不離婚，和岳母的關係也改善，原本與生母疏離的他更因女兒修補了這段關係。是否擔心未來女兒上網搜尋到自己以前瘋狂的影片？謝和弦說他不會逃避，「我會跟她說，那就是爸爸以前生病的時候，會承認這過程，跟她說這是怎麼一回事。」但說自己不想再回到當時那段黑暗的日子，「我不想在女兒面前這樣。」

▲▼謝和弦專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲謝和弦為了女兒改變許多。（圖／記者周宸亘攝）

兩人的大女兒謝音悅2歲多，但相當不怕生，遺傳到爸爸樂於分享的個性，也會幫忙妹妹謝音芙拿奶瓶、尿布，還會幫妹妹擦口水。陳緗妮表示，大女兒情緒算是穩定，但謝和弦偶爾仍會不小心失控，謝和弦坦言：「像是她不睡覺的時候，我會忍不住說重話，但我事後一定會跟她說『爸爸跟你道歉』。」陳緗妮則會無時無刻提醒老公：「對孩子不能太兇。」

夫妻倆坦言，他們沒有特意給孩子設立規矩，因大女兒較有主見，他們都是透過日常行為的榜樣來引導，也不在孩子面前吵架，認為「言教不如身教」，而「禮貌」則是他們最注重的，現在謝和弦也不太會在女兒面前說髒話，「現在能不罵就不罵，是爸爸了，橫衝直撞的少年過去了。」兩人也說暫無打算讓女兒上幼稚園，小學前的時間都想好好陪伴女兒，陳緗妮說：「會覺得小朋友成長只有一次，不想要這麼小都沒陪在她們身邊。」

▲▼謝和弦專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲謝和弦專輯特別為女兒而做。（圖／記者周宸亘攝）

謝和弦的音樂創作也因女兒而改變，「這張專輯是為女兒做的，想讓她認識爸爸，所以完全沒有髒話。」陳緗妮也說，聽到老公說：「我要帥回來，帥給女兒看。」非常欣慰和感動。至於第三胎，夫妻倆表示目前還沒有計劃，謝和弦說：「媽媽太辛苦了，還是先把現在兩個女兒帶大一點。」笑說老婆「太容易受孕」，不過他倒是為了妻女計畫買房，只是做專輯已經花了500萬元，因此還要再努力，也想為家人把身體養好。

▲▼謝和弦專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲謝和弦和陳緗妮如今有女萬事足。（圖／記者周宸亘攝）

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