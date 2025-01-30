愛莉莎莎回顧2024「超狂14項經歷」　曝恢單好處：人生很像開掛

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬YouTuber愛莉莎莎在去年多次到東南亞國家旅遊，甚至於泰國置產、長住。她30日在社群發文向網友拜年，同時也回顧自己過去一年的十四項重大經歷，直呼：「真的很像開掛！」

▲愛莉莎莎去年多次造訪泰國、尼泊爾。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎在貼文中列舉了自己在過去一年內的重大經歷，包括分手同居男友、前往澳洲讀書一個月、在泰國購買並裝潢房子等。愛莉莎莎還透露，她在這一年內多次旅行，去了尼泊爾三次、泰國十次、印度一次、韓國六次以及日本兩次。

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除了旅行和學習，愛莉莎莎在職業生涯上也取得了不小的成就。她拿到了房仲證照，成功賣出十間房子，並獲得泰國的工作簽證，開始以數位行銷的身份在當地生活。她也開始學習泰文，目前已經達到Level 3的水準。此外，她在尼泊爾取得了200小時的瑜伽師資證照，並持續教授瑜伽課程超過一個月。

▲▼愛莉莎莎取得瑜珈老師資格證和泰國工作簽證。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎感慨道，這一年來她覺得單身生活非常美好，因為她可以將100%的重心放在自己身上，讓人生如同「開掛」一般快速成長，「以你從來沒想過的方式，火箭速率成長前進，希望2025可以飛得更快向光速前進。」